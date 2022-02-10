Disney+新劇《Moving》公開卡司：《地獄公使》金信祿＋《以吾之名》朴喜洵

有許多OTT平台的原創戲劇系列品質表現優異，不亞於電視台的製作，甚至因為尺度較大，也能夠呈現出更寫實更具震撼力的畫面，也讓許多演員們有著更大的發揮空間。曾在Netflix平台戲劇《地獄公使》以及《以吾之名》演出的兩位大演員金信祿與朴喜洵，就即將加入Disney+新劇《Moving》演出。

從製作階段就已引發各界討論的Disney+原創新劇《Moving》，描述隱藏著自己擁有超能力的事實而存活至今的孩子們，以及隱藏自己過往的傷痛秘密而存活至今的父母們，超越世代以及時代差異，共同面對即將而來的巨大危機，是一部超能力科幻動作英雄作品。



金信祿在本次劇中將飾演一位隱身在巨大勢力後的人物呂雲奎，這角色在劇中在此巨大的勢力中，為了任務的成功，將進行著許多計畫以及指示。挑戰過多種不同角色的金信祿，本次的出演也令觀眾們期待她的新挑戰。在之前的作品《地獄公使》中的單親媽媽朴靜子，突然被宣告並演示前往地獄，對於面對死亡的恐懼，同時守護自己的孩子們，金信祿的演出相當出色。接下來又在另一作品《某一天》中演出一位冷漠的檢察官，讓劇情更添緊張感。



另一位也在今日公開將接演《Moving》的朴喜洵，在劇中將飾演一位在重要的事件中，為了跟著指令完成任務，能不惜一切去做任何事的角色金德允。他經歷了許多事件，是內心世界情感相當負責的人物，本次的表現也令人期待。朴喜洵擁有許多電影作品如《嫌疑犯》《南漢山城》《1987》《魔女首部曲：誕生》以及最近的《無間對決》，電視劇方面也在最近的《以吾之名》大放異彩，不斷更新人生角色，本次他是否急將再度展現硬漢魅力，也令觀眾們期待。



Disney+原創新劇《Moving》預計在今年下半年播出。

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