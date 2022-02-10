Disney+新剧《Moving》公开卡司：《地狱公使》金信禄＋《以吾之名》朴喜洵

有许多OTT平台的原创戏剧系列品质表现优异，不亚於电视台的制作，甚至因为尺度较大，也能够呈现出更写实更具震撼力的画面，也让许多演员们有著更大的发挥空间。曾在Netflix平台戏剧《地狱公使》以及《以吾之名》演出的两位大演员金信禄与朴喜洵，就即将加入Disney+新剧《Moving》演出。

从制作阶段就已引发各界讨论的Disney+原创新剧《Moving》，描述隐藏著自己拥有超能力的事实而存活至今的孩子们，以及隐藏自己过往的伤痛秘密而存活至今的父母们，超越世代以及时代差异，共同面对即将而来的巨大危机，是一部超能力科幻动作英雄作品。



金信禄在本次剧中将饰演一位隐身在巨大势力后的人物吕云奎，这角色在剧中在此巨大的势力中，为了任务的成功，将进行著许多计画以及指示。挑战过多种不同角色的金信禄，本次的出演也令观众们期待她的新挑战。在之前的作品《地狱公使》中的单亲妈妈朴静子，突然被宣告并演示前往地狱，对於面对死亡的恐惧，同时守护自己的孩子们，金信禄的演出相当出色。接下来又在另一作品《某一天》中演出一位冷漠的检察官，让剧情更添紧张感。



另一位也在今日公开将接演《Moving》的朴喜洵，在剧中将饰演一位在重要的事件中，为了跟著指令完成任务，能不惜一切去做任何事的角色金德允。他经历了许多事件，是内心世界情感相当负责的人物，本次的表现也令人期待。朴喜洵拥有许多电影作品如《嫌疑犯》《南汉山城》《1987》《魔女首部曲：诞生》以及最近的《无间对决》，电视剧方面也在最近的《以吾之名》大放异彩，不断更新人生角色，本次他是否急将再度展现硬汉魅力，也令观众们期待。



Disney+原创新剧《Moving》预计在今年下半年播出。

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