《迷網追兇》（GRID）16日首播，中文預告來啦！集結《WATCHER》徐康俊、《名不虛傳》金亞中、《Sweet Home》李施昤

是《秘密森林》李秀妍編劇新作呢！看預告燒腦又刺激！

Disney+ Star原創影集《迷網追兇》（GRID），即將在16日首播，近日陸續釋出了中文版預告與海報。

《迷網追兇》講述1997年為了拯救人類而建造的網格行星防護罩（Grid）消失，神秘的「幽靈」時隔24年現身，卻成為謀殺案共犯遭政府祕密組織追殺……

▼韓版&港版海報



官方預告了《迷網追兇》情節緊湊且劇情燒腦曲折，且陣容強大，集結了《WATCHER》徐康俊、《名不虛傳》金亞中、《攔截聲命線》金武烈、《熱血祭司》金成均與《Sweet Home》李施昤，甚至還是《秘密森林》編劇李秀妍主筆，成功吸引觀眾注意。

▼台版中文預告





雖然有網友表達看不懂預告，但大部分韓國海內外網友還是很期待的，網路上留言包括「Disney+似乎要壯大了」、「嗚嗚等不下去了，好想你康俊，軍隊生活加油，《迷網追兇》大發吧！」、「還以為是電影呢」、「因為是李秀妍編劇的作品，期待一下」、「如果預告是這種質感，那正片不就……」

《迷網追兇》將在16日起，每週三於Disney+更新集數。

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