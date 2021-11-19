韓版《不能說的秘密》路透照曝光！D.O.騎著腳踏車載著元貞兒，重現經典場景！

韓版《不能說的秘密》路透照曝光！D.O.騎著腳踏車載著元貞兒，重現經典場景！

電影   2021年11月19日   星期五13:50   Yuan   5

（封面圖源：電影《不能說的秘密》官方劇照、SM娛樂、twitter@twilightbaek01）

2007年在台灣上映的電影《不能說的秘密》是周杰倫首部自編自導自演的國片，並找來桂綸鎂擔綱女主角。

講述鋼琴天才轉學生葉湘倫，因緣際會遇見穿越時空的女主角路小雨，兩人譜出一段奇幻浪漫又悲傷的愛情故事。
（圖源：電影《不能說的秘密》官方海報）

電影上映後紅遍亞洲地區，在韓國也獲得很大的反響。2017年就曾傳出要翻拍韓版的消息，網友們就開始推薦出演人選，而韓版和原作稍有不同的是，主人公將會是音樂大學的學生。

今年2月，正式確定由D.O.（都敬秀）出演男主角「葉湘倫」。過去 D.O. 曾出演過《與神同行》、《Swing Kids》和《百日的郎君》等，2017年更憑藉著《哥哥》，奪下第38屆青龍電影獎的「最佳新人男演員」，演技很受到認可。
（圖源：SM娛樂）（圖源：tvN《百日的郎君》官方劇照）

製作公司曾透露女主角將通過試鏡選拔，近日《不能說的秘密》拍攝路透照在網路上流傳，是原版男主角騎腳踏車載女主角的場景。眼尖的網友發現被載的女生是元貞兒，應該是由她擔任女主角「路小雨」，而辛睿恩也出現在拍攝現場，被推測是女二。
（圖源：電影《不能說的秘密》官方劇照）

（圖源：YOOBORN COMPANY、JYP娛樂）

而《不能說的秘密》預計在12月殺青，正式上映日期尚未確定。

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留言/評論
  • 元真兒？？？噢..嗯..（純屬個人感受）~
    1小時前
  • 鄭欣潔我老公又要說 那個與神同行的關懷兵了😂😂
    1小時前
  • 元真兒....，還好不是我期待的劇。
    1小時前
  • 李宜芳
    54分前
  • 1小時前
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