韓版《不能說的秘密》路透照曝光！D.O.騎著腳踏車載著元貞兒，重現經典場景！

2007年在台灣上映的電影《不能說的秘密》是周杰倫首部自編自導自演的國片，並找來桂綸鎂擔綱女主角。

講述鋼琴天才轉學生葉湘倫，因緣際會遇見穿越時空的女主角路小雨，兩人譜出一段奇幻浪漫又悲傷的愛情故事。



電影上映後紅遍亞洲地區，在韓國也獲得很大的反響。2017年就曾傳出要翻拍韓版的消息，網友們就開始推薦出演人選，而韓版和原作稍有不同的是，主人公將會是音樂大學的學生。



今年2月，正式確定由D.O.（都敬秀）出演男主角「葉湘倫」。過去 D.O. 曾出演過《與神同行》、《Swing Kids》和《百日的郎君》等，2017年更憑藉著《哥哥》，奪下第38屆青龍電影獎的「最佳新人男演員」，演技很受到認可。



製作公司曾透露女主角將通過試鏡選拔，近日《不能說的秘密》拍攝路透照在網路上流傳，是原版男主角騎腳踏車載女主角的場景。眼尖的網友發現被載的女生是元貞兒，應該是由她擔任女主角「路小雨」，而辛睿恩也出現在拍攝現場，被推測是女二。



말할수 없는 비밀

남주 도경수

여주 원진아

서브여주 신예은 pic.twitter.com/lEM9x6OMLe — 봄비 (@twilightbaek01) November 18, 2021

而《不能說的秘密》預計在12月殺青，正式上映日期尚未確定。

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