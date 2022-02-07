《Running Man》李光洙之後的「最弱終結者」朱宇宰又來了！觀眾：會是新的固定嘉賓嗎

韓綜招牌節目《Running Man》的預告裡一位男星登場，引爆猜測：這是有新人要加入了嗎？

上週播出的《Running Man》裡兩位固定女嘉賓缺席，宋智孝因個人體質原因暫緩接種疫苗，加上之前來參加過節目的Super Junior銀赫已經確診，她也不得不進行居家隔離，好在核酸檢測呈陰性，等隔離期滿就能復出錄製。 而全昭旻則因為腿部手術，正處於術後恢復期，暫緩了一切工作。



一下子缺少了兩位核心成員，節目看起來有些冷清，不過下期節目預告裡模特兼演員朱宇宰突然亮相，引發歡呼。此前他參加《Running Man》時大展綜藝才華，明明是模特出身，卻完全在撕名牌遊戲時無法利用身高優勢，被調侃是「最弱的終結者」。 在被分到與金鐘國一起後，才開始PK就心虛狂喊「別碰我，我會失明的」，成為節目開播12年以來首位「碰瓷嘉賓」，為觀眾帶去了無限笑料，當時劉在錫就看上了這位很有「笑果」的潛力嘉賓。



看到朱宇宰再次出現在預告裡，加上2位固定嘉賓缺席，很難不引發觀眾們的好奇和猜測，眾人紛紛留言表示：「感覺他可以取代李光洙的空位」、「朱宇宰又來了，劉在錫應該會瘋狂逗他」、「會不會成為新的固定嘉賓，他確實很有梗」等。

《Running Man》的老粉們，大家期待新成員的加入嗎？

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