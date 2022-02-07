兩對CP都讓人期待♥漫改劇《社內相親》公開安孝燮＆金世正、金旻奎＆薛仁雅海報，將在21日首播！

SBS新月火劇《社內相親》由安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅主演，故事改編自 Yeondam 創作的網路漫畫《我和社長相親相愛》，講述隱藏身份和公司代表相親的職員間的浪漫愛情喜劇故事。

今日（7日）公開4人4色的海報，彷彿出自網路漫畫的主人公們，加上可愛的插畫＆海報上的字句，吸引大家的視線。

安孝燮飾演擁有外貌、財力、能力等一應俱全的高冷CEO「姜泰武」，以充滿自信的眼神，拿著一朵玫瑰：「不要這樣…我們結婚吧！」求婚的姜泰武，預告他頑強的魅力攻勢。



飾演「申夏莉」的金世正，表達在相親時見到社長的混亂：「相親男是我們公司的社長嗎？」。與此同時，來往於本角色上班族和副角色相親女之間的申夏莉，艱難的公司生活讓人好奇。



金旻奎、薛仁雅的角色海報也預告不尋常的情侶故事。劇中，飾演姜泰武秘書室長「車成勳」的金旻奎用「遇到了不能見到的相親女」的詞句刺激人們的好奇心；而薛仁雅手裡拿著求婚用的戒指說：「我們結婚吧，不然我就越線了」，宣佈和金旻奎之間的越線羅曼史。



而之前公開的主海報則是還原漫畫封面，上面寫著「充滿驚險的防止辭職，辦公室羅曼史」，預告安孝燮＆金世正有趣的職場生活。



另外，《社內相親》由《奇怪的搭檔》、《油膩的Melo》朴善浩導演執導，《沒禮貌的英愛小姐17》韓雪熙、洪寶熙編劇合作打造，預計在2月21日首播，可以在 Netflix 收看。

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