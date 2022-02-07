韩版《不能说的秘密》已杀青，官方公开了都敬秀&元真儿浪漫对视的双人剧照：保证是会让人难忘的作品

韩版《不能说的秘密》已杀青，官方公开了都敬秀&元真儿浪漫对视的双人剧照：保证是会让人难忘的作品

电影   2022年2月7日   星期一10:41   MiJimin   9

（封面图源：쏠레어파트너스, ㈜하이그라운드官方截图）

喔某～都敬秀和元真儿这个文青氛围很可以～！

韩版《不能说的秘密》公开了男女主角的首波剧照，由都敬秀（EXO D.O.）和元真儿携手主演的这部作品，於11月开机，且已经在1月21日杀青，后续将投入后期的制作阶段。

韩国版的《不能说的秘密》将原作艺术高中的背景，改编成了音乐大学生的浪漫爱情故事，讲述钢琴天才音乐大学生柳俊（都敬秀　饰）在校园里古老的练习室中，与曾演奏神秘音乐的正雅（元真儿　饰）偶然相遇后，展开的奇幻罗曼史。
（图源：쏠레어파트너스, ㈜하이그라운드官方截图）

原作由周杰伦和桂纶镁主演的2008年电影《不能说的秘密》至今仍受到许多影迷的喜爱，成为经典款的奇幻爱情电影，而由歌手兼具演员实力的都敬秀来担任男主角，也让许多人寄予厚望。
（图源：电影《不能说的秘密》官方剧照）

去年11月时出现的路透照，都敬秀骑车载著元真儿，重现经典场景

【杀青感言】

都敬秀：「和好的导演、演员一起合作真的非常幸福，希望能让观众们体会到这是一部令人难以忘怀的感性作品。」
（图源：SM娱乐官方截图）

元真儿：「我想我不会忘记作为正雅活著的这段特别时期，希望大家可以多多期待这部音乐和爱情结合的作品。」
（图源：YOOBORN COMPANY官方截图）

让我们一起期待电影的上映吧！

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留言/评论
  • 元真兒跟俊昊的只是想愛的關係 超級合拍 期待和DO的結果！！！跟池的那劇 真的不行 不知道為什麼😅
    3小时前
  • 如今，還回味著周杰倫當時的魔力鋼琴彈奏咧！……🥰
    4小时前
  • 鍾佳芳終於有新戲了👏👏👏
    4小时前
  • 元真兒不及林允儿应该允儿才适合
    2小时前
  • 邱子芯林子婷可期待
    4小时前
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