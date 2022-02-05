《夫妻的世界》渣男朴海俊180度大變身！漫改劇《我只是還沒有全力以赴》中年辭職畫漫畫，預告片再爆金句：「追逐夢想並不是罪 ！」

《我只是還沒有全力以赴》講述44歲上班族辭職追逐網漫作家夢的故事，在《夫妻的世界》飾演出軌渣男的朴海俊搖身一變成為無業邋遢大叔，網友：「李泰伍終於放棄拍電影嗎？ 」XD

朴海俊首次單獨擔任男主角「南金弼」（音），預告片中他為了吃一頓烤肉包飯而辭掉工作10年的公司，還下決心成為網漫作家：「一直以來走了錯的路、穿著不適合的衣服，所以才會不幸。 」



但最大的問題是：南金弼的畫畫水平非常糟糕！在街頭給人畫的肖像屢屢被客人撕碎，不僅沒錢給女兒（朴正妍 飾）繳補習班的學費，還要厚著臉皮找女兒借錢、去速食店打工。

不過南金弼毫不在意別人的輕蔑和挖苦，始終充滿自信地創作，還憑自己「有趣」的魅力結識了染黃毛的年輕人韓柱赫（音，金度完 飾）。 究竟，從未全力以赴的南金弼這一次能否成功開啟人生第二幕呢？



《我只是還沒有全力以赴》改編自日本的同名漫畫，之前也有拍成真人電影，由堤真一、 橋本愛、 石橋蓮司等主演。 除了主角之外，被南金弼氣到要把他趕出家門的父親（金甲洙 飾）、一邊吐槽南金弼一邊和他在KTV玩到瘋的30年老友仁燦（音，李承俊 飾）也十分真實有趣。





朴海俊上一部電視劇是《夫妻的世界》，飾演婚內出軌還理直氣壯的李泰伍，不僅把所有觀眾氣到頭暈、連他自己都邊看邊罵，當時的渣男語錄「陷入愛情並不是罪」也被這次的預告片修改後拿來用：「追逐夢想並不是罪啊！」





網友：「原來李泰伍放棄拍電影，改畫漫畫了啊」、「李泰伍變了，真的放下很多」、「有點旗安84的感覺耶」、「另一位工讀生是《Start-Up》的姜有錫」、「看得出他很努力讓自己看起來不帥氣」、「 感覺很有趣，希望這部劇大發啊！」《我只是還沒有全力以赴》將在2月18日通過TVING獨家公開。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞