《玩什麼好呢？》找池錫辰拜年卻瘋狂Diss人家，劉在錫更爆料他曾想退出演藝圈甚至「卒婚」

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）新一集EP.124出動了「拜年特工隊」，確定為固定成員的劉在錫、鄭埻夏、Haha、美娜（申奉仙）與美珠，要向幾位《玩什麼好呢》開播至今的恩人拜年，其中一位就是池錫辰。

六個人邊吃邊聊完全沒有停止談話，聊天中必定聊到去年池錫辰上節目一直哭的事蹟，Haha則加碼表示池錫辰不僅變得愛哭還愛生氣，池錫辰一聽還真的狀似生氣的指責人，但無論劉在錫怎麼玩弄他，他就只是無奈大笑。



池錫辰沒吃幾口就說年糕湯很鹹，劉在錫就大聊特聊他挑食往事。美娜眼尖發現池錫辰屢次舉起湯匙卻都沒有入口，Haha與美珠便馬上「幫忙餵食」，讓池錫辰完全招架不住。



不管怎麼被捉弄，池錫辰還是自稱能被《玩什麼好呢》邀請很開心，劉在錫直接戳破謊言：「一個月前還說：『呀，我真想早點離開這圈子』……」還爆料池錫辰曾說過要「卒婚」（婚姻畢業，一種結束婚姻的方式），私下就撞見了池錫辰對妻子有多不耐煩。



最搞笑的可能是拜年尾聲，特工隊拜完年就向池錫辰要紅包（利是），池錫辰趕忙讓經紀人拿包包來，直接掏錢分給每個人了。池錫辰拿著得到的禮物要走人時忍不住說：「很奇怪，有種做了做了二手交易的感覺。」



池錫辰出演的片段相當受歡迎，YouTube剪輯影片已逼近80萬，網友留言「錫辰哥的聲音很好，搞笑也讓人覺得很舒服，最後二手交易都笑噴了」、「池錫辰的搞笑風格太棒了，就是劉在錫的寶貝玩偶，劉在錫也很幸福」、「劉在錫和池錫辰的默契真的ㅜㅜ，不是培養10年才形成的」、「池錫辰雖然傲嬌也不太會即興表演，但是最近很能接受後輩的玩笑，反應很好也很溫暖」……等等。

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