《夫妻的世界》渣男朴海俊180度大变身！漫改剧《我只是还没有全力以赴》中年辞职画漫画，预告片再爆金句：「追逐梦想并不是罪 ！」

《我只是还没有全力以赴》讲述44岁上班族辞职追逐网漫作家梦的故事，在《夫妻的世界》饰演出轨渣男的朴海俊摇身一变成为无业邋遢大叔，网友：「李泰伍终於放弃拍电影吗？ 」XD

朴海俊首次单独担任男主角「南金弼」（音），预告片中他为了吃一顿烤肉包饭而辞掉工作10年的公司，还下决心成为网漫作家：「一直以来走了错的路、穿著不适合的衣服，所以才会不幸。 」



但最大的问题是：南金弼的画画水平非常糟糕！在街头给人画的肖像屡屡被客人撕碎，不仅没钱给女儿（朴正妍 饰）缴补习班的学费，还要厚著脸皮找女儿借钱、去速食店打工。

不过南金弼毫不在意别人的轻蔑和挖苦，始终充满自信地创作，还凭自己「有趣」的魅力结识了染黄毛的年轻人韩柱赫（音，金度完 饰）。 究竟，从未全力以赴的南金弼这一次能否成功开启人生第二幕呢？



《我只是还没有全力以赴》改编自日本的同名漫画，之前也有拍成真人电影，由堤真一、 桥本爱、 石桥莲司等主演。 除了主角之外，被南金弼气到要把他赶出家门的父亲（金甲洙 饰）、一边吐槽南金弼一边和他在KTV玩到疯的30年老友仁灿（音，李承俊 饰）也十分真实有趣。





朴海俊上一部电视剧是《夫妻的世界》，饰演婚内出轨还理直气壮的李泰伍，不仅把所有观众气到头晕、连他自己都边看边骂，当时的渣男语录「陷入爱情并不是罪」也被这次的预告片修改后拿来用：「追逐梦想并不是罪啊！」





网友：「原来李泰伍放弃拍电影，改画漫画了啊」、「李泰伍变了，真的放下很多」、「有点旗安84的感觉耶」、「另一位工读生是《Start-Up》的姜有锡」、「看得出他很努力让自己看起来不帅气」、「 感觉很有趣，希望这部剧大发啊！」《我只是还没有全力以赴》将在2月18日通过TVING独家公开。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻