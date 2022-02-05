《魷魚遊戲》+《殭屍校園》一連兩部大熱劇！小小配角李瑜美IG粉絲人數漲了175倍

一部《魷魚遊戲》，一部《殭屍校園》，這位小配角（小花）連續出演了兩部全球爆火的 Netflix 人氣劇。

《殭屍校園》席捲全球91個國家和地區的熱門榜TOP10，宣告了「現象級劇」的開始，一眾年輕演員正在成為下一個冉冉升起的新星。 在劇中飾演李娜妍的李瑜美憑藉可圈可點的演技迅速出圈。每當危機來臨時李娜妍什麼都不做，強行命令別人做某事或者快點關上門的頤指氣使的模樣看得讓人氣炸了。 而李瑜美本人因為角色備受關注，IG粉絲也在短短5個月裡漲了175倍，去年9月粉絲數才4萬的她，目前已經擁有了超700萬的粉絲了，人氣大爆發。



不知道有沒有觀眾發現其實李瑜美也曾出現在《魷魚遊戲》裡，飾演的是從小被遭到父親家暴的可憐女孩志英，也許是早就對人生失去了信心，參加遊戲時毫無勝負欲，眼神中看不到任何求生意志，只留下空洞和虛無，細膩的表情演技當時也給不少觀眾留下了深刻的印象。





李瑜美的「劇拋式」演技也另觀眾們震驚，都表示「完全想不到這是同一個人」，實她已經是出道14年的「老演員」了，在出演《魷魚遊戲》之前靠著送外賣掙生活費，始終沒有放棄表演的夢想，通過多年的努力終於讓觀眾看到自己的實力，希望李瑜美繼續走花路。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞