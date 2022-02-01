金裕貞真的是百搭女王！合作過的男演員都擁有滿滿的CP感，網友最希望「他們倆」再次二搭～ 【2月開播韓劇】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都帶著新劇回歸！還有孫藝真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我們的夏天》劇迷必去的六大經典場景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒櫻花復古便利店，來一起重溫感動！ 年度黑馬韓劇《衣袖紅鑲邊》帶起古裝熱潮，但說到「十大虐心古裝韓劇」你首先會想到的作品是哪一部！ 金鍾國在家也不閒著！零噪音訓練不忘叮囑讀者小心受傷：「錢、紙巾和身體都要細水長流」連線《RM》成員也超有笑點XD 2022年註定是迷妹們傷心的一年！這麼多歐巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

劇已經播完但仍然對雄延秀依依不捨的朋友，強烈建議把這篇珍藏下來備用啊！

SBS電視劇《那年，我們的夏天》去年底開播以來一直在網上很有討論度，上個月迎來大結局更是讓劇迷高呼圓滿。 除了各位主角配角的精彩演出，優美的取景地也成為不少劇迷的關注對象，這次就來整理其中最為經典的六大場景！

1. 雄延秀家

崔雄和延秀家的外景都拍攝於水原華城附近，距離很近、步行只需27分鐘。 崔雄家外景是一家叫做「行宮Party」的咖啡廳，現在已經歇業，一樓的紅色磚牆是為拍劇專門搭建。

地址：京畿道水原市八達區華西門路31巷22號（경기도 수원시 팔다구 화서문로31번길 22）





延秀家在「池洞壁畫村」的小巷裡，這一帶有很多可愛的壁畫和造景，很多都有出現在劇中，也超適合拍照！

地址：京畿道水原市八達區蒼龍門路75（경기도 수원시 팔달구 창룡문로 75）



2. 初KISS小木屋

雄延秀高中時第一次KISS的地方是「烏山支石墓公園」裡的涼亭，綠意盎然、環境優美，是烏山市名所之一。

地址：京畿道烏山市樹木園路449（경기 오산시 수목원로 449）



3. 復古便利店

這個便利店出現超多次！延秀為崔雄撒櫻花花瓣、雄延秀複合後被恩浩撞見、被中學生認出是紀錄片主角，以及崔雄送延秀上班、搭巴士前甜蜜一吻，都是在這個「紫霞超市」門口拍的！不去打卡都有點說不過去了呢XD

地址：首爾市鐘路區紫霞門路42巷57號（서울 종로구 자하문로42길 57）





4. 始興烏耳島博物館

崔雄跟去延秀工作的地方買熱狗給她吃，還被她「欺負」沒有手可以抱她，有愛的一幕就是在這裡取景。 2019年開幕後因為空間設計美麗吸引不少文青拍照打卡，介紹海岸生活文化的展品也很適合和小朋友一同前往。

地址：京畿道始興市烏耳島路332（경기 시흥시 오이도로 332）



5. 溫光休養林

志雄把紀錄片的兩位主角「綁架」去的地方就是這裡！水杉樹林和湖水營造出異國風情，拍攝時恰逢11月，五彩繽紛的景色真的美翻了~

地址：忠清南道論山市伐谷面汗三川里311-6（충남 논산시 벌곡면 한삼천리 311-6）



6. 保寧大麥田

雄延秀在日落山丘的雨中一吻絕對是本劇經典！這是位於忠清南道的保寧大麥田（보령 청보리밭），綠油油的山丘中間立著一座尖尖的小房子，隨便拍就能獲得人生照片~

地址：忠清南道保寧市川北面下滿里176-6（충청남도 보령시 천북면 하만리 176-6）



如果沒看夠的話還可以參考以下三篇文章，一定有你想知道的地方！

《那年，我們的夏天》取景地大匯總！「雄延秀」兩家距離超近，初KISS小木屋是古跡公園、環境清幽靜謐（一）

《那年，我們的夏天》取景地大匯總！延秀撒櫻花花瓣的超市、崔雄「膽戰心驚一日游」等取景地（二）

《那年，我們的夏天》取景地大匯總！「雄延秀」吃熱狗的博物館、舉辦夜間畫展的展館等文青熱門打卡地（三）

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