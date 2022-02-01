金裕贞真的是百搭女王！合作过的男演员都拥有满满的CP感，网友最希望「他们俩」再次二搭～ 【2月开播韩剧】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都带著新剧回归！还有孙艺真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我们的夏天》剧迷必去的六大经典场景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒樱花复古便利店，来一起重温感动！ 年度黑马韩剧《衣袖红镶边》带起古装热潮，但说到「十大虐心古装韩剧」你首先会想到的作品是哪一部！ 金钟国在家也不闲著！零噪音训练不忘叮嘱读者小心受伤：「钱、纸巾和身体都要细水长流」连线《RM》成员也超有笑点XD 2022年注定是迷妹们伤心的一年！这么多欧巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

剧已经播完但仍然对雄延秀依依不舍的朋友，强烈建议把这篇珍藏下来备用啊！

SBS电视剧《那年，我们的夏天》去年底开播以来一直在网上很有讨论度，上个月迎来大结局更是让剧迷高呼圆满。 除了各位主角配角的精彩演出，优美的取景地也成为不少剧迷的关注对象，这次就来整理其中最为经典的六大场景！

1. 雄延秀家

崔雄和延秀家的外景都拍摄於水原华城附近，距离很近、步行只需27分钟。 崔雄家外景是一家叫做「行宫Party」的咖啡厅，现在已经歇业，一楼的红色砖墙是为拍剧专门搭建。

地址：京畿道水原市八达区华西门路31巷22号（경기도 수원시 팔다구 화서문로31번길 22）





延秀家在「池洞壁画村」的小巷里，这一带有很多可爱的壁画和造景，很多都有出现在剧中，也超适合拍照！

地址：京畿道水原市八达区苍龙门路75（경기도 수원시 팔달구 창룡문로 75）



2. 初KISS小木屋

雄延秀高中时第一次KISS的地方是「乌山支石墓公园」里的凉亭，绿意盎然、环境优美，是乌山市名所之一。

地址：京畿道乌山市树木园路449（경기 오산시 수목원로 449）



3. 复古便利店

这个便利店出现超多次！延秀为崔雄撒樱花花瓣、雄延秀复合后被恩浩撞见、被中学生认出是纪录片主角，以及崔雄送延秀上班、搭巴士前甜蜜一吻，都是在这个「紫霞超市」门口拍的！不去打卡都有点说不过去了呢XD

地址：首尔市钟路区紫霞门路42巷57号（서울 종로구 자하문로42길 57）





4. 始兴乌耳岛博物馆

崔雄跟去延秀工作的地方买热狗给她吃，还被她「欺负」没有手可以抱她，有爱的一幕就是在这里取景。 2019年开幕后因为空间设计美丽吸引不少文青拍照打卡，介绍海岸生活文化的展品也很适合和小朋友一同前往。

地址：京畿道始兴市乌耳岛路332（경기 시흥시 오이도로 332）



5. 温光休养林

志雄把纪录片的两位主角「绑架」去的地方就是这里！水杉树林和湖水营造出异国风情，拍摄时恰逢11月，五彩缤纷的景色真的美翻了~

地址：忠清南道论山市伐谷面汗三川里311-6（충남 논산시 벌곡면 한삼천리 311-6）



6. 保宁大麦田

雄延秀在日落山丘的雨中一吻绝对是本剧经典！这是位於忠清南道的保宁大麦田（보령 청보리밭），绿油油的山丘中间立著一座尖尖的小房子，随便拍就能获得人生照片~

地址：忠清南道保宁市川北面下满里176-6（충청남도 보령시 천북면 하만리 176-6）



如果没看够的话还可以参考以下三篇文章，一定有你想知道的地方！

《那年，我们的夏天》取景地大汇总！「雄延秀」两家距离超近，初KISS小木屋是古迹公园、环境清幽静谧（一）

《那年，我们的夏天》取景地大汇总！延秀撒樱花花瓣的超市、崔雄「胆战心惊一日游」等取景地（二）

《那年，我们的夏天》取景地大汇总！「雄延秀」吃热狗的博物馆、举办夜间画展的展馆等文青热门打卡地（三）

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