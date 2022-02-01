金裕貞真的是百搭女王！合作過的男演員都擁有滿滿的CP感，網友最希望「他們倆」再次二搭～ 【2月開播韓劇】《她的私生活》朴敏英＆金材昱都帶著新劇回歸！還有孫藝真、田美都、南柱赫等女神男神！ 《那年，我們的夏天》劇迷必去的六大經典場景：「雄延秀」的家、初KISS小木屋、撒櫻花復古便利店，來一起重溫感動！ 年度黑馬韓劇《衣袖紅鑲邊》帶起古裝熱潮，但說到「十大虐心古裝韓劇」你首先會想到的作品是哪一部！ 金鍾國在家也不閒著！零噪音訓練不忘叮囑讀者小心受傷：「錢、紙巾和身體都要細水長流」連線《RM》成員也超有笑點XD 2022年註定是迷妹們傷心的一年！這麼多歐巴要入伍：BTS JIN、EXO KAI、南柱赫等

小編第一直覺是《擁抱太陽的月亮》！（糟糕，暴露年齡了～）文中分享了 ９+1 部不錯的作品，也歡迎大家留言補充推薦。

▼2021年尾MBC《衣袖紅鑲邊》，講述為了守護自己幸福生活的宮女成德任（李世榮 飾），與一位將國家置於愛情之上的王世孫李祘（李俊昊 飾）之間，淒美悲切的宮廷羅曼史。幫收視低迷很久的MBC電視台，締造了17.4%的高收視率，網上也一直保持著話題冠軍的位置。



▼2021年KBS 2TV《戀慕》，講述隱瞞自己是女人真實身份的朝鮮王－李垣/李輝（朴恩斌 飾），與圍繞著她身邊的花美男老師（路雲 飾）之間，展開的時而浪漫時而又驚險刺激的愛情故事。朴恩斌在這部劇的演技也非常卓越，2021年尾令人著迷的王，就是她和李俊昊了，氣場都很棒！



▼2019年tvN《成為王的男人》，講述政局混亂、權力紛爭達到頂峰的朝鮮王朝中期，君王「李憲」為了預防不測，找來了比雙胞胎更相似的戲子「夏仙(河善）」做替身，代替他在皇宮裡當君王而展開的故事，呂珍九一人分飾兩角，超強的演技渲染力讓觀眾相當有共鳴，與李世榮飾演的中殿，感情戲也非常精采。



▼2017年KBS《七日的王妃》，講述只做了一周王妃之位的朝鮮王朝廢妃端敬王后慎彩景（朴敏英 飾）和朝鮮中宗李懌（延宇振 飾）彼此從相識到傾慕的愛情故事，此劇以廢妃的角度編述燕山君（李東健 飾）、中宗與廢妃三人間的情仇糾葛。朴敏英的古裝造型絕美，延宇振在本劇的表現也不容錯過。



（不要被活潑的預告騙了，這部真的超虐XD）



▼2016年SBS《月之戀人-步步驚心：麗》，講述現代女子高夏真（IU 飾）意外穿越到高麗王朝，附身在少女解樹身上，和四皇子王昭（李準基 飾）之間的浪漫愛情故事，以及高麗宮廷火熱的王權競爭。被眾多王子們圍繞，還有虐心到衛生紙不夠用的故事情節，是本劇的兩大看點。



▼2017年MBC《君主：假面的主人》，講述了王世子李煊（俞承豪 飾）與將朝鮮八道的水私有化且擁有強大財富與權力的組織「編首會」所做的正義鬥爭。劇中他找上異線（金明洙 飾）戴上面具當他的替身，還有跟金所泫、尹邵熙四人之間的感情糾葛也是一大看點。俞承豪氣場非常強大應該也是不用小編多說，帥氣！



▼2012年MBC《擁抱太陽的月亮》，講述年輕的朝鮮王李暄（金秀賢 飾）和喪失記憶成為巫女的許煙雨（韓佳人 飾）之間，淒美又曲折的愛情故事。這部當年被稱作是「國民電視劇」，從開播15%到大結局創下最高收視率42.3%的佳績，經典中的經典韓劇。



最後，再補上三部又甜又虐，苦味與糖份參半的作品！

▼2016年KBS2《雲畫的月光》，講述朝鮮純祖的長子孝明世子（朴寶劍 飾）和女扮男裝成內官的洪樂溫（金裕貞 飾）之間的宮中羅曼史。這部劇至今仍是許多劇迷的首選之作，兩位主角都是好感度極佳、新生代演員裡的代表人物，CP感極強！



▼2018年tvN《百日的郎君》，講述身為完美主義者的王世子李律（都敬秀 飾）遭到殺手攻擊掉下懸崖後，失憶而淪落為平民羅願得，與村中大齡剩女延洪心（南志鉉 飾）結為夫妻的故事，雖然偏向喜劇發展但許多橋段都蠻催淚的。



▼2021年SBS《紅天機》，講述進入景福宮的絕世美女畫工紅天機（金裕貞 飾），和失明但是可以讀懂天空和星座的觀象監河覽（安孝燮 飾）及風流倜儻的亮明大君（孔明 飾）之間的奇幻愛情古裝劇。沒錯！又一部裕貞妹妹的古裝劇，又虐又甜的三角關係，故事的奇幻背景融合曲折的劇情也非常吸引人。



除了以上的作品之外，還有哪部「虐心古裝韓劇」讓你特別想要推薦的呢？歡迎留言分享。

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