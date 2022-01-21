孫娜恩缺席Apink的10周年回歸活動其實另有隱情！與原定時間不同，和新劇拍攝撞期了～

Apink回歸卻六缺一，孫娜恩缺席10周年特別專輯，讓諸多粉絲很是疑惑，紛紛猜測她不參與的原因。

此前，孫娜恩透過經紀公司YG娛樂發表聲明，表示「協定中途因為突發的行程而調整行程失敗，所以不能參與Apink 2月的回歸行程，除了專輯拍攝和MV。」這次的專輯是Apink出道10周年的特別專輯，不少團粉和二代團的網友都超級期待，並且這也是孫娜恩轉到YG後第一個參與的Apink回歸活動，突然出爾反爾讓粉絲們感受到莫大的背叛。

後續就是有韓媒的報導YG娛樂其實很少干涉演員的工作，在合約上明確寫上不會強求演員參與不想去的活動。字裡行間都透著「孫娜恩不參與Apink活動，其實是她自己的想法」的味道，因此這也讓粉絲們更加惱火。



不過很快事情又發生了轉變，韓網出現了「孫娜恩事件的反轉」的帖子，內容則是孫娜恩接受媒體採訪的官方報導，她不參與特別專輯活動其實另有隱情。帖子指出孫娜恩一直忙著拍攝電視劇，同時又很期待專輯的錄音和MV拍攝，非常想和隊友們一起以完整體回歸。但是專輯發售時間和之前敲定的時間不符，發行延期了，這就導致回歸活動和孫娜恩新劇拍攝撞期撞期，行程很難調整，最後只能放棄團隊活動。



這樣看來孫娜恩也不是故意不參與，只是拍戲和團隊活動不得不放棄一個，不過也確實傷了廣大Apink歌迷的心，不滿地表示「一早就說不能來的話，大家也不那麼期待了。期望越大，失望越大」。



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