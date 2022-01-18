戲劇界活躍的孫娜恩不參加Apink的10周年回歸！IST突宣布孫娜恩「因行程調整關係無法參與」

女團Apink成員之一的孫娜恩，近來參與多部戲劇演出，包含之前的《人間失格》以及最近正熱播中的《Ghost Doctor》，也躍上大螢幕主演電影，雖然去年簽約了YG娛樂，但仍與原公司維持合作關係。不過日前Apink所屬公司IST卻發表聲明表示孫娜恩將不參與2月的回歸活動。

Apink所屬公司IST娛樂對於2月即將發行的特別專輯以及相關活動，向粉絲們發表了聲明，表示這是對Apink相當有意義，出道10週年而發行的特別專輯，為此也特別希望是以六人完整體進行活動，正在努力的調整溝通所有人的行程。



聲明中還提到，但Apink成員娜恩，卻因行程無法調整而難以參與本次2月特別專輯封面拍攝與MV以外的活動，因此之後的活動將由Apink成員五人（初瓏、普美、恩地、南珠、夏榮）進行。在專輯前將再向等待許久的粉絲們公告詳細內容，請大家多多諒解。Apink所屬公司在去年就曾表示與孫娜恩的合約已到期，當時表示因為六人對於團體都是同樣的熱愛，因此會積極維持合作關係，往後仍以六人Apink進行活動，如今卻傳出五缺一的消息。



Apink曾於去年底舉辦10週年紀念的粉絲見面會，當時孫娜恩也正常出席舞台，但目前公司聲明卻表達了將缺席2月的回歸活動。而孫娜恩目前所屬的YG娛樂則是表示，孫娜恩因為無法調整下一部作品的行程，因此無法參與2月Apink專輯相關的回歸活動。更提到孫娜恩對於去年底見面會上，大家的熱情參與及支持相當感謝，本次因行程而無法參加很可惜，仍盼大家持續支持Apink。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞