孙娜恩缺席Apink的10周年回归活动其实另有隐情！与原定时间不同，和新剧拍摄撞期了～

Apink回归却六缺一，孙娜恩缺席10周年特别专辑，让诸多粉丝很是疑惑，纷纷猜测她不参与的原因。

此前，孙娜恩透过经纪公司YG娱乐发表声明，表示「协定中途因为突发的行程而调整行程失败，所以不能参与Apink 2月的回归行程，除了专辑拍摄和MV。」这次的专辑是Apink出道10周年的特别专辑，不少团粉和二代团的网友都超级期待，并且这也是孙娜恩转到YG后第一个参与的Apink回归活动，突然出尔反尔让粉丝们感受到莫大的背叛。

后续就是有韩媒的报导YG娱乐其实很少干涉演员的工作，在合约上明确写上不会强求演员参与不想去的活动。字里行间都透著「孙娜恩不参与Apink活动，其实是她自己的想法」的味道，因此这也让粉丝们更加恼火。



不过很快事情又发生了转变，韩网出现了「孙娜恩事件的反转」的帖子，内容则是孙娜恩接受媒体采访的官方报导，她不参与特别专辑活动其实另有隐情。帖子指出孙娜恩一直忙著拍摄电视剧，同时又很期待专辑的录音和MV拍摄，非常想和队友们一起以完整体回归。但是专辑发售时间和之前敲定的时间不符，发行延期了，这就导致回归活动和孙娜恩新剧拍摄撞期撞期，行程很难调整，最后只能放弃团队活动。



这样看来孙娜恩也不是故意不参与，只是拍戏和团队活动不得不放弃一个，不过也确实伤了广大Apink歌迷的心，不满地表示「一早就说不能来的话，大家也不那么期待了。期望越大，失望越大」。



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