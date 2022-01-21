宋智雅一條SNS&YouTube推廣價格高到嚇人，甚至比一般藝人都貴！「到底該不該買假貨」引爆韓網民討論

因Netflix戀愛綜藝節目《單身即地獄》而知名度大開的網紅Freezia宋智雅的驚人廣宣文價格曝光。

關注韓綜的小夥伴們很難不被《單身即地獄》吸引。只要你看了這個綜藝，就很難不去追CP，進而又很難不去關注一個甜辣Girl宋智雅，正如她自己形容的那樣，確實是可愛與性感並存的的女生。 只是她才在民眾間剛紅沒幾天就被爆出在節目和SNS上穿的、介紹的奢侈品很多都是假貨，驚呆一大批網友。

而更驚人的是在上電視之前宋智雅的SNS粉絲數50萬不到，短短一周就漲到了近190萬，升幅超過3倍。縱觀宋智雅的IG和YouTube，除了分享私照之外，也有不少一看就是接了推廣的內容，於是又有很多人開始好奇她的推廣費價格了，不打聽不知道，又是驚呆網友的瞬間。



根據韓媒「atstar1」爆料，宋智雅在IG上發一篇廣宣文的價格是3000萬（韓幣，下同），在YouTube上發一篇推廣影片的價格則是8000萬。最近她接到了某冰淇淋廣告宣傳，IG和YouTube的開價為9000萬，品牌方覺得這價格遠高於很多藝人，最後放棄與她合作。雖然宋智雅推廣費很高，但確實也深受廣大品牌方的喜愛，在爆出「假貨爭議」之前，她的商品推廣已經接到了5月。

假貨事件曝光後，宋智雅先是發文道歉，之後又刪了不少SNS以及YouTube影片，因此有網友質疑「難道她推廣的產品也都是假貨？」 對此，宋智雅所在的經紀公司Hyowon CNC解釋：「下架那些影片的原因不是因為拿假貨當做正品介紹，而是她在拍攝影片時所戴的飾品是假的，迄今為止她從未介紹過任何假貨，現在剩下的影片和照片裡的奢侈品全部都是正品，也都保留了所有的購物發票。」



宋智雅的事情發生之後，韓網上也引起了關於「該不該買假貨」的討論，知名貼吧theqoo上一篇「某YouTuber對於假貨的想法」 的帖子引爆討論，短短幾小時留言數多達2000餘條，該YouTuber表示自己作為同時擁有正品和假貨的人，會買假貨的原因並不是因為虛榮，或是想要靠奢侈品來提升自尊心，亦或是想要讓他人誤以為自己是白富美，而是單純覺得那件東西物非所值，買來也穿不了幾次，沒必要浪費大價錢錢買正品。甚至開懟那些覺得不該買假貨的網友，稱「你們才要改變思想，不要管別人穿什麼、用什麼、住在哪裡，首先要做到自己不去執著於外在表現」。這位YouTuber的發言自然又引來大批網友的吐槽，直指：「你那麼喜歡商品的設計，就去買正品啊」、「不要把自己的虛榮心說得那麼美好」、「你的想法才是垃圾」等。有反對的聲音肯定也有支持的想法，也有不少人留言力挺該播主的言論。



宋智雅事件確實引人深思，對於該不該買造假的奢侈品，大家又是怎麼看的呢？一起來討論看看吧。

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