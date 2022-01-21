韓劇《太宗李芳遠》被抵制，馬面部直摔地面畫面不是CG且在一週後過世，官方出面道歉網友更加憤怒

希望以後各種危險畫面都是用 CG，不然真的太危險了，這次居然犧牲了馬兒。TAT

由朱相昱主演，正在on檔播出中的 KBS 古裝韓劇《太宗李芳遠》，遭到了韓國動保團體的控訴，主因是劇組在拍攝演員落馬的片段時，虐待了馬匹，並要求劇組告知馬的狀況。

影片中，馬90度垂直面部著地，連特技演員也摔傷，當下失去意識，因為受傷而無法再拍第二次，無論動物還是人都是親自上陣，網友譴責這樣危險的畫面，應該要直接用CG而不是真實拍攝。

幕後拍攝畫面裡，劇組用繩子強行拉倒馬兒摔倒，動保團體與眾多網友認為此行為根本就是在虐待動物，相當殘忍。

隨後，官方回應馬在拍攝此畫面的一週後已過世，讓網友們相當憤怒，到青瓦台請願抵制作品的播出，一早已突破了三萬多人次響應。



官方也鄭重出面道歉：「對此事故深感責任重蹈，特此道歉。為顧及馬、演員與大家的安全，劇組在拍攝前都有做準確。事故發生後，馬有自行站起，在確認馬外觀上無受傷後就帶離了片場，因觀眾擔憂，我們再次確認了馬的情況，很遺憾得知了馬在拍攝一週後死亡的消息。」

「對於未能防止意外發生而造成不幸，鄭重地向大家道歉。我們會防止類似事故再次發生，保障動物安全與尋求專家協助，尋求其他的拍攝與呈現方式。」

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