《認識的哥哥》預告《單身即地獄》宋智雅來了！猛撩男成員開口就是金句：我的美貌吸引了眾人的目光

果然有地獄就有陰間使者，神童在後面太搶眼了啦～！XDDD （本期嘉賓：宋智雅、李泳知、強藝元）

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》最新預告公開，下週六（1月22日）將以時下討論度最高的素人綜藝《單身即地獄》為背景，邀請到了節目上人氣最高的宋智雅出演，還有瘦身成功的Rapper李泳知，以及知名演員強藝元（姜藝媛），為節目注入了滿滿的能量。



▼最新預告，圖左至右為：宋智雅、強藝元、李泳知。



背景設定一群人被困在「什麼島」上，必須配對成功，找到屬於自己的另一半，才能獲得天堂島約會劵，脫離單身地獄。



宋智雅一登場就展現個人魅力：「親愛的，我今天怎麼樣？」、「我的美貌吸引了眾人的目光啊」稱讚她像洋娃娃一樣漂亮，讓人待在身邊都感到很緊張。



李泳知的真性情跟超強口才，也擁有獨特讓成員們想挑戰的魅力，但被她反嗆的瞬間也引發眾人爆笑。



此外，閔庚勳似乎一下子就被強藝元給吸引住，霸氣直進的告白也嚇到眾人，但轉過身又稱呼金希澈為「親愛的」，捉摸不定的心意讓人太好奇啦！



宋智雅反問金希澈：「請問你是女人嗎？」讓希澈相當慌張。



冷靜地看著眾人吵架的陰間使者－神童。XDDDD



究竟這一期節目誰會和誰配對成功呢？記得鎖定1月22日下週六晚間 20:40 播出的《認識的哥哥》。



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