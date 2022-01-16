《认识的哥哥》预告《单身即地狱》宋智雅来了！猛撩男成员开口就是金句：我的美貌吸引了众人的目光

果然有地狱就有阴间使者，神童在后面太抢眼了啦～！XDDD （本期嘉宾：宋智雅、李泳知、强艺元）

JTBC 热门综艺节目《认识的哥哥》最新预告公开，下周六（1月22日）将以时下讨论度最高的素人综艺《单身即地狱》为背景，邀请到了节目上人气最高的宋智雅出演，还有瘦身成功的Rapper李泳知，以及知名演员强艺元（姜艺媛），为节目注入了满满的能量。



▼最新预告，图左至右为：宋智雅、强艺元、李泳知。



背景设定一群人被困在「什么岛」上，必须配对成功，找到属於自己的另一半，才能获得天堂岛约会劵，脱离单身地狱。



宋智雅一登场就展现个人魅力：「亲爱的，我今天怎么样？」、「我的美貌吸引了众人的目光啊」称赞她像洋娃娃一样漂亮，让人待在身边都感到很紧张。



李泳知的真性情跟超强口才，也拥有独特让成员们想挑战的魅力，但被她反呛的瞬间也引发众人爆笑。



此外，闵庚勋似乎一下子就被强艺元给吸引住，霸气直进的告白也吓到众人，但转过身又称呼金希澈为「亲爱的」，捉摸不定的心意让人太好奇啦！



宋智雅反问金希澈：「请问你是女人吗？」让希澈相当慌张。



冷静地看著众人吵架的阴间使者－神童。XDDDD



究竟这一期节目谁会和谁配对成功呢？记得锁定1月22日下周六晚间 20:40 播出的《认识的哥哥》。



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