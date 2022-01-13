電視劇話題性 TOP.10 最新排行一次看！《衣袖》完結後《那年，我們的夏天》終於奪冠～兩部新劇進榜

（封面圖源：SBS《那年，我們的夏天》官方劇照）
大家來推薦一下播出中的on檔韓劇中，哪些值得一追吧～？！
韓國 GOODDATA 調查公司公開了2022年1月第一週的電視劇話題性排行榜（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，分析而成的結果），新的一年裡能拿下No.1想必意義非凡。
（圖源：SBS《那年，我們的夏天》官方海報）
在網上擁有超高討論度的清新愛情韓劇《那年，我們的夏天》終於坐上冠軍寶座，《紳士與小姐》和《不可殺》則是緊追在後，一起來看看最新的排行榜中，你正在追的劇排在第幾名吧！
▼1月第一週「電視劇話題性」TOP.10 總排行：
（圖源：IG@gooddata_official）
1．《那年，我們的夏天》▲ 1
（圖源：SBS《那年，我們的夏天》官方海報）
2．《紳士與小姐》▲ 2
（圖源：KBS2《紳士與小姐》官方海報）
3．《不可殺：永生之靈》－持平
（圖源：tvN《不可殺：永生之靈》官方海報）
4．《太宗李芳遠》▲ 2
（圖源：KBS1《太宗李芳遠》官方海報）
5．《雪降花》－持平
（圖源：JTBC《雪降花》官方海報）
6．《Tracer》－新劇進榜
（圖源：MBC《Tracer》官方海報）
7．《Ghost Doctor》－新劇進榜
（圖源：tvN《Ghost Doctor》官方海報）
8．《現正分手中》▲ 4
（圖源：SBS《現正分手中》官方海報）
9．《花開時想月》▽ 1
（圖源：KBS2《花開時想月》官方海報）
10．《Bad and Crazy 邪惡與瘋狂》－持平
（圖源：tvN《Bad and Crazy》官方海報）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞