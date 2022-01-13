電視劇話題性 TOP.10 最新排行一次看！《衣袖》完結後《那年，我們的夏天》終於奪冠～兩部新劇進榜

大家來推薦一下播出中的on檔韓劇中，哪些值得一追吧～？！

韓國 GOODDATA 調查公司公開了2022年1月第一週的電視劇話題性排行榜（話題性排行依據相關新聞報導、SNS內容、搜索量多寡來評估討論度，分析而成的結果），新的一年裡能拿下No.1想必意義非凡。



在網上擁有超高討論度的清新愛情韓劇《那年，我們的夏天》終於坐上冠軍寶座，《紳士與小姐》和《不可殺》則是緊追在後，一起來看看最新的排行榜中，你正在追的劇排在第幾名吧！

▼1月第一週「電視劇話題性」TOP.10 總排行：



1．《那年，我們的夏天》▲ 1



2．《紳士與小姐》▲ 2



3．《不可殺：永生之靈》－持平



4．《太宗李芳遠》▲ 2



5．《雪降花》－持平



6．《Tracer》－新劇進榜



7．《Ghost Doctor》－新劇進榜



8．《現正分手中》▲ 4



9．《花開時想月》▽ 1



10．《Bad and Crazy 邪惡與瘋狂》－持平



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