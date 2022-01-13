金起範簽新公司重啟演員活動，預告3月舉辦國內外粉絲見面會！全新照片帥氣公開

今日，PA娛樂宣布簽約Super Junior前成員金起範，將以3月份的粉絲見面會為起點展開演員活動。
PA娛樂表示：「將會盡全力支持金起範展開更加活躍的演技活動。」金起範2005年拍攝KBS 2TV電視劇《玉琳成長日記2》被大眾認識，同年作為Super Junior成員正式出道，受到各國粉絲喜愛。之後也繼續出演了SBS《樹大根深》、tvN《我愛李太利》等影視作品，但作為Super Junior成員的活動則逐漸淡出，最終在2015年合約期滿離開SM娛樂、退出Super Junior。
去年金起範在個人Youtube公開了和金希澈一起喝酒聊天的影片，首次聊到退隊原因。金起範加入Super Junior 05時公司原本打算發一張專輯就解散，不料人氣爆發所以變成固定。但金起範自認唱歌實力不好，每次進錄音棚都壓力非常大，所以主動要求減少自己的part，最終決定退隊、專注演戲，和成員之間並沒有矛盾。
金起範一直在更新個人Youtube頻道，但在2018年的SBS綜藝節目《雙腳生活》之後很久沒有在電視上露面。 這次簽約新公司、舉辦見面會的消息，讓人很期待演員金起范的回歸！
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