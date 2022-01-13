电视剧话题性 TOP.10 最新排行一次看！《衣袖》完结后《那年，我们的夏天》终於夺冠～两部新剧进榜

（封面图源：SBS《那年，我们的夏天》官方剧照）
大家来推荐一下播出中的on档韩剧中，哪些值得一追吧～？！
韩国 GOODDATA 调查公司公开了2022年1月第一周的电视剧话题性排行榜（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，分析而成的结果），新的一年里能拿下No.1想必意义非凡。
（图源：SBS《那年，我们的夏天》官方海报）
在网上拥有超高讨论度的清新爱情韩剧《那年，我们的夏天》终於坐上冠军宝座，《绅士与小姐》和《不可杀》则是紧追在后，一起来看看最新的排行榜中，你正在追的剧排在第几名吧！
▼1月第一周「电视剧话题性」TOP.10 总排行：
（图源：IG@gooddata_official）
1．《那年，我们的夏天》▲ 1
（图源：SBS《那年，我们的夏天》官方海报）
2．《绅士与小姐》▲ 2
（图源：KBS2《绅士与小姐》官方海报）
3．《不可杀：永生之灵》－持平
（图源：tvN《不可杀：永生之灵》官方海报）
4．《太宗李芳远》▲ 2
（图源：KBS1《太宗李芳远》官方海报）
5．《雪降花》－持平
（图源：JTBC《雪降花》官方海报）
6．《Tracer》－新剧进榜
（图源：MBC《Tracer》官方海报）
7．《Ghost Doctor》－新剧进榜
（图源：tvN《Ghost Doctor》官方海报）
8．《现正分手中》▲ 4
（图源：SBS《现正分手中》官方海报）
9．《花开时想月》▽ 1
（图源：KBS2《花开时想月》官方海报）
10．《Bad and Crazy 邪恶与疯狂》－持平
（图源：tvN《Bad and Crazy》官方海报）
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