电视剧话题性 TOP.10 最新排行一次看！《衣袖》完结后《那年，我们的夏天》终於夺冠～两部新剧进榜

大家来推荐一下播出中的on档韩剧中，哪些值得一追吧～？！

韩国 GOODDATA 调查公司公开了2022年1月第一周的电视剧话题性排行榜（话题性排行依据相关新闻报导、SNS内容、搜索量多寡来评估讨论度，分析而成的结果），新的一年里能拿下No.1想必意义非凡。



在网上拥有超高讨论度的清新爱情韩剧《那年，我们的夏天》终於坐上冠军宝座，《绅士与小姐》和《不可杀》则是紧追在后，一起来看看最新的排行榜中，你正在追的剧排在第几名吧！

▼1月第一周「电视剧话题性」TOP.10 总排行：



1．《那年，我们的夏天》▲ 1



2．《绅士与小姐》▲ 2



3．《不可杀：永生之灵》－持平



4．《太宗李芳远》▲ 2



5．《雪降花》－持平



6．《Tracer》－新剧进榜



7．《Ghost Doctor》－新剧进榜



8．《现正分手中》▲ 4



9．《花开时想月》▽ 1



10．《Bad and Crazy 邪恶与疯狂》－持平



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