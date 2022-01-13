以為要孤伶伶過聖誕結果反轉！《我家的熊孩子》鄭石勇義氣十足陪伴林元熙

節目太貼心了，還回顧兩人甜蜜點滴～但沒想到結局變樣XDD

《我家的熊孩子》最新EP.275公開了「酸熙」林元熙去年的聖誕節生活，由於他的摯友兼好搭檔「酸勇」鄭石勇已脫單，大家都在擔心林元熙這次要一個人過，沒想到出現反轉！

要知道，2019年聖誕節（EP.175）林元熙可是和鄭石勇一起過，從組裝聖誕樹到跳舞樣樣來……可是這次，林元熙一個人布置好了所有擺設，孤單的看起了《我家的熊孩子》，還是鄭石勇宣布脫單的那一集‎，以及2019年聖誕節。



「現在是在懷念離去的戀人嗎？我真的看不下去了，太傷心了！」MC徐章焄忍不住吶喊，特別MC李善彬也說：「就是啊，像在懷念前男友一樣！」



林元熙無聊到獨自小酌後便睡著，結果一聲叮咚叫醒了他，那人就是鄭石勇！問鄭石勇為何沒和女友過，他回答：「想看你在做什麼。哪有人每天都在見面的（指女友）？」



兩人一起吃了炸雞、做紙雪人、歡樂跳舞，根本重現了2019聖誕！最搞笑的大概是這幕，林元熙教鄭石勇要偶爾出奇不意的稱讚女友「好可愛」，鄭石勇馬上拿林元熙實驗，讓徐章焄、李善彬兩個人直呼：「什麼啊兩個人……」「做什麼啊，真是的！」



而最「甜蜜」的是這段，林元熙蹲在雪人旁拿著聖誕音樂盒，一副很幸福的樣子看著鄭石勇，鄭石勇也一臉笑容望著他。接著，兩人隨著音樂跳起雙人舞……



節目組還很貼心的剪輯過往片段回顧兩人往昔，銜接著鄭石勇說的這句話：「我們兩個這樣玩也不錯啊！」只不過結尾竟變成鄭石勇接女友電話，晾林元熙一個人在原地……



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