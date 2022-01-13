以为要孤伶伶过圣诞结果反转！《我家的熊孩子》郑石勇义气十足陪伴林元熙

节目太贴心了，还回顾两人甜蜜点滴～但没想到结局变样XDD

《我家的熊孩子》最新EP.275公开了「酸熙」林元熙去年的圣诞节生活，由於他的挚友兼好搭档「酸勇」郑石勇已脱单，大家都在担心林元熙这次要一个人过，没想到出现反转！

要知道，2019年圣诞节（EP.175）林元熙可是和郑石勇一起过，从组装圣诞树到跳舞样样来……可是这次，林元熙一个人布置好了所有摆设，孤单的看起了《我家的熊孩子》，还是郑石勇宣布脱单的那一集‎，以及2019年圣诞节。



「现在是在怀念离去的恋人吗？我真的看不下去了，太伤心了！」MC徐章焄忍不住呐喊，特别MC李善彬也说：「就是啊，像在怀念前男友一样！」



林元熙无聊到独自小酌后便睡著，结果一声叮咚叫醒了他，那人就是郑石勇！问郑石勇为何没和女友过，他回答：「想看你在做什么。哪有人每天都在见面的（指女友）？」



两人一起吃了炸鸡、做纸雪人、欢乐跳舞，根本重现了2019圣诞！最搞笑的大概是这幕，林元熙教郑石勇要偶尔出奇不意的称赞女友「好可爱」，郑石勇马上拿林元熙实验，让徐章焄、李善彬两个人直呼：「什么啊两个人……」「做什么啊，真是的！」



而最「甜蜜」的是这段，林元熙蹲在雪人旁拿著圣诞音乐盒，一副很幸福的样子看著郑石勇，郑石勇也一脸笑容望著他。接著，两人随著音乐跳起双人舞……



节目组还很贴心的剪辑过往片段回顾两人往昔，衔接著郑石勇说的这句话：「我们两个这样玩也不错啊！」只不过结尾竟变成郑石勇接女友电话，晾林元熙一个人在原地……



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