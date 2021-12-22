曾和林元熙共組最佳CP，鄭石勇卻先脫單了！《我家的熊孩子》鄭石勇承認戀愛ing，林元熙聽了只能苦笑

感覺只有崔始源認真在聽鄭石勇的戀愛故事，其他人都很擔心林元熙「該怎麼辦」XDD

《我家的熊孩子》中，經常跟著林元熙一同出現、在節目上總是形影不離的鄭石勇，在最新EP.272中，竟然曝光了戀愛消息！



EP.272其中一環節，林元熙與鄭石勇一同拜訪崔始源家，崔始源閒聊中關心起兩位哥哥的感情近況，畢竟兩位是以「酸熙」、「酸勇」的單身窮酸模樣而在《熊孩子》聞名的(?)，結果，鄭石勇竟回答：「我就……有那麼一個人。」崔始源照慣例用好萊塢式表情回應，但林元熙表情似乎不太好。



鄭石勇繼續和崔始源聊戀愛話題，小心翼翼的表示已談了三個月戀愛，以及對方並非演員。雖然鄭石勇的戀愛消息很值得八卦一下，但棚內MC與媽媽們更加關心林元熙，林元熙一連串的「故障」反應全被捕捉下來，先是手指發抖、開啟靜音模式，然後節奏大亂……



林元熙與鄭石勇這對窮酸兄弟，過去在《我家的熊孩子》互相照顧且扶持單身的對方宛如老夫老妻，去年還因此共拿SBS演藝大賞最佳CP賞，沒想到鄭石勇卻先擺脫單身以及窮酸名號了。



關於鄭石勇的戀愛細節，下週EP.273才會公開下半部內容，MC們也很捨不得影片突然中斷呀！有興趣的讀者（觀眾）可別錯過了。

▼鄭石勇認愛片段



▼下集預告（鄭石勇才剛大方認愛，結果《熊孩子》成員們約定好都不要談戀愛以免從節目下車XD）



▼回顧林元熙♥鄭石勇甜蜜往昔



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞