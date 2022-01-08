淚目ㅠㅠ～《衣袖紅鑲邊》德任的宮女好友們原來是歷史上真實存在過的人物，連名字都一模一樣！

由李俊昊、李世榮主演的古裝劇《衣袖紅鑲邊》作為2021年下半年最大的黑馬已經迎來了大結局，以17.4%完美收官。

這劇BE結局的餘韻悠長，因為正祖和宜嬪是歷史中實際存在的人物，因此歷史就是劇透，大家都知道德任（李世榮 飾）會承恩成為宜嬪，經歷了兩次喪子之痛之後，懷著身孕在33歲就香消玉殞了。 電視劇最後的結局也基本符合了歷史走向。



「祘德CP」甜中帶刀的虐戀確實吸引觀眾，但若說德任在宮中最快樂的時光，當屬當宮女時，擁有英熙、慶熙、福妍三位好友，時常在一起憧憬著何時走出鳥籠一般的後宮，出宮過上愜意生活。



《衣袖紅鑲邊》的考究之處不僅在於正祖和宜嬪符合歷史，就連英熙、慶熙、福妍也在史書中有跡可循。根據史料記載，1773年春天，正祖的妹妹淸衍公主和淸璿公以及宮女德任、英熙、慶熙、福妍等人一起抄寫了朝鮮古典小說《郭張兩門錄》，現在的首爾國立博物館中還收藏著抄寫本，標記著「宜嬪字體」。德任雖然是惠慶宮洪氏（正祖李祘的母親）的宮女，但卻被洪氏當做女兒一般看待，正因為如此她才能和兩位公主一起謄抄《郭張兩門錄》，而英熙、慶熙、福妍也是惠慶宮的宮女，《衣袖紅鑲邊》劇組直接用了史書上宮女們的名字。



와….. 충격…궁녀즈까지 실존인물이었어?

혜경궁 처소 궁녀 영희, 경희, 복연이라는 궁녀들이 필사했다고 역피셜로 기록되어있네..진짜..실존했던 조상님이었다니ㅠㅠㅠㅠ

아아아아아아악 과몰입때매 미치겠다…

어케빠져나옴..궁녀라 자식은없어도 300년뒤에 본인 이름 두글자를 남겼네.. pic.twitter.com/nMC1Tmubo0 — 잊쳐돌 (@gAFXm15WCsETfeC) January 2, 2022

《衣袖紅鑲邊》 BE餘韻頗深，不僅是因為李祘和德任沒有兒孫滿堂，長長久久幸福下去，也因為德任和朋友們也經歷了生死離別，明明說好一起出宮蓋房子繼續做閨蜜，最後僅剩下慶熙，慶熙聽到李祘所說的「現在你也跟我一樣，只剩下自己一個人啊」時堅定地表示「我不是一個人，我的姐妹們只是先去等我了而已」，這句話直接牢牢地扎在了觀眾們的心上。



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