太沉痛ㅠㅠ金美秀去世兩天前還在拍新戲！爸爸昔日SNS動態曝光：請多多關照我女兒

由丁海寅和Jisoo主演的電視劇《雪降花》才開播沒多久就傳來了噩耗，參演演員金美秀突然離世。

1月5日，女演員金美秀猝死於家中，年僅31歲（韓國年齡），令無數觀眾和網友們為之扼腕。 經紀公司的聲明中並沒有公開金美秀死因，因此引發了各種猜測。



1月6日，有韓媒找到了金美秀爸爸的SNS帳號，在金爸爸的社交帳號中，大部份都是為女兒加油、宣傳的內容。 2020年之際，金美秀出演《Hi Bye Mama》時（飾演女主角金泰希的妹妹）時，金爸爸就在SNS上替女兒宣傳，表示：「之前一直拍獨立影片和單幕劇，這是她第一次演迷你系列電視劇，希望大家多多收看。 」 金美秀接受採訪上了新聞後，金爸爸也同樣發文，寫道：「我女兒金美秀演員接受採訪了，請大家好好關照她（請大家多多喜歡她）。 」文字裡全是父親對女兒的愛護，看得更多的網友和觀眾覺得心痛。



很多人以為《雪降花》是金美秀生前拍攝的最後一部作品，但據韓媒報導稱金美秀去世之前正在拍攝根據同名小說改編的電視劇《Kiss Six Sense》，就在兩天前金美秀還在片場工作，為該劇製作了很多宣傳預告片。 為了表達對死者的哀悼，該劇劇組於1月5日停機一天。 而電視劇是否會保留下金美秀的鏡頭，尚不知曉。

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