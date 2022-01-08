泪目ㅠㅠ～《衣袖红镶边》德任的宫女好友们原来是历史上真实存在过的人物，连名字都一模一样！

由李俊昊、李世荣主演的古装剧《衣袖红镶边》作为2021年下半年最大的黑马已经迎来了大结局，以17.4%完美收官。

这剧BE结局的余韵悠长，因为正祖和宜嫔是历史中实际存在的人物，因此历史就是剧透，大家都知道德任（李世荣 饰）会承恩成为宜嫔，经历了两次丧子之痛之后，怀著身孕在33岁就香消玉殒了。 电视剧最后的结局也基本符合了历史走向。



「祘德CP」甜中带刀的虐恋确实吸引观众，但若说德任在宫中最快乐的时光，当属当宫女时，拥有英熙、庆熙、福妍三位好友，时常在一起憧憬著何时走出鸟笼一般的后宫，出宫过上惬意生活。



《衣袖红镶边》的考究之处不仅在於正祖和宜嫔符合历史，就连英熙、庆熙、福妍也在史书中有迹可循。根据史料记载，1773年春天，正祖的妹妹淸衍公主和淸璇公以及宫女德任、英熙、庆熙、福妍等人一起抄写了朝鲜古典小说《郭张两门录》，现在的首尔国立博物馆中还收藏著抄写本，标记著「宜嫔字体」。德任虽然是惠庆宫洪氏（正祖李祘的母亲）的宫女，但却被洪氏当做女儿一般看待，正因为如此她才能和两位公主一起誊抄《郭张两门录》，而英熙、庆熙、福妍也是惠庆宫的宫女，《衣袖红镶边》剧组直接用了史书上宫女们的名字。



와….. 충격…궁녀즈까지 실존인물이었어?

혜경궁 처소 궁녀 영희, 경희, 복연이라는 궁녀들이 필사했다고 역피셜로 기록되어있네..진짜..실존했던 조상님이었다니ㅠㅠㅠㅠ

아아아아아아악 과몰입때매 미치겠다…

어케빠져나옴..궁녀라 자식은없어도 300년뒤에 본인 이름 두글자를 남겼네.. pic.twitter.com/nMC1Tmubo0 — 잊쳐돌 (@gAFXm15WCsETfeC) January 2, 2022

《衣袖红镶边》 BE余韵颇深，不仅是因为李祘和德任没有儿孙满堂，长长久久幸福下去，也因为德任和朋友们也经历了生死离别，明明说好一起出宫盖房子继续做闺蜜，最后仅剩下庆熙，庆熙听到李祘所说的「现在你也跟我一样，只剩下自己一个人啊」时坚定地表示「我不是一个人，我的姐妹们只是先去等我了而已」，这句话直接牢牢地扎在了观众们的心上。



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