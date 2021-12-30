「2021世界百大最帥臉孔」BTS金泰亨再次名列前茅！黃金忙內柾國也緊跟在後，冠軍人稱地表最帥和尚

這次男生的排行中，一共有２３位韓星上榜，大家來看看到底有誰進入百大排行吧～！ PS：第一名是真的蠻帥的

美國電影網站「TC Candler」公布了2021年「世界百大最帥臉孔」的排行榜，在2017年拿過冠軍的 BTS 防彈少年團成員 Ｖ（金泰亨），依舊擁有超高人氣登上No.3，同團黃金忙內 Jungkook（田柾國）也高居No.5（曾在2019奪冠）。



今年拿下「世最帥臉孔No.1」的男子，是緬甸男模兼演員Paing Takhon，曾短暫出家過，而他穿著袈裟的照片則在網上瘋傳，被網友封為「地表最帥和尚」；No.2是電影「Thor雷神索爾」的克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth）。



如果你好奇有哪２１位韓國女星進入「世最美」的排行，可按右側新聞觀看內容：「2021世界百大最美臉孔」排行出爐！LISA奪冠&子瑜退居No.7，一共21位韓星你的最愛上榜沒～



跟小編一起登上百大「世最帥」的韓國男星吧！PS：只要曾經從韓國出道的偶像明星，小編都有放進文章之中喔！



3．V（BTS）



5．Jungkook（BTS）



12．鉉辰（Stray Kids）



14．Jimin（BTS）



18．NI-KI（ENHYPEN）



21．元虎（MONSTA X出身）



24．方燦（Stray Kids）



26．泰容（NCT）



32．LAY（EXO）



35．JIN（BTS）



36．THE 8（Seventeen）



41．車銀優（ASTRO）



43．珉奎（Seventeen）



48．KAI（EXO）



50．JAKE（ENHYPEN）



54．BamBam（GOT7）



61．Jackson（GOT7）



65．JAY（ENHYPEN）



72．泰民（SHINee）



80．秀彬（TXT）



89．白虎（NU'EST）



91．Mark（NCT）



93．Lucas（NCT）



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