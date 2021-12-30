比正片還甜！《那年，我們的夏天》四場吻戲花絮一次公開，崔宇植還差點撞壞金多美的門牙XD

由崔宇植、金多美、金聖喆、盧正義主演的《那年，我們的夏天》，討論度越來越高，第8集收視4.3%再創新高。

第8集尾聲中，延秀（金多美 飾）和彩蘭（全慧媛 飾）來到日落很美的山丘準備拍攝紀錄片的最後一幕，彩蘭下山更換電池時延秀在原地等待，這時突然下起了雨。崔雄（崔宇植 飾）見下雨了，便拿著傘來找延秀，當延秀問他：「你要我走還是留下來？」崔雄最終將她懷中擁吻。



之前回憶中的吻戲，大多都是點到為止，直到這次和夕陽之吻一起公開，觀眾終於等到了啊（握拳），難怪崔宇植說第8集是最精彩的一集！

而官方也一次來個大放送，公開這四段吻戲的花絮！崔宇植和金多美認真討論著撐傘的細節動作，崔宇植苦惱完要用哪隻手摸金多美的臉後：「那手要互相扶著對方肩膀嗎？」甚至開玩笑對金多美說：「你不能抓我的衣領喔！」經過一次又一次練習，結果...正式拍攝時，崔宇植不小心拉得太用力，差點就要撞壞金多美的門牙 XD



還有學生時期的吻，原本是延秀摸著崔雄的額頭，看他有沒有發燒，結果因為雨太大，他們也因此笑場！



接下來是櫻花吻，崔宇植卻突然停下來，原來他以為是在彩排，並說：「因為是在彩排嘛！怕會成為奇奇怪怪的人。」延秀為崔雄下一場只屬於他的櫻花，這段真的每次看都覺得好浪漫 >///<



最後就是客運站的吻戲，兩人一樣苦惱著要怎樣的姿勢才能更完美。金多美也問Kiss會到什麼程度，導演：「3...」最後崔宇植似乎又想到什麼，拉著金多美和導演一起說悄悄話（想加入一起啊），最後...攝影師怎麼擋住大家啦！



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