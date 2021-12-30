李順才特別出演《衣袖紅鑲邊》大結局與俊昊演對手戲，神秘角色劇照公開！

MBC人氣熱播劇《衣袖紅鑲邊》只剩2集就要大結局，今天宣佈李順才將在最後一集特別出演，令人更加好奇結局的走向！

今天公開的劇照里，李順才穿著樸素的韓服坐在平靜祥和的小山丘上，臉上露出長者獨有的慈愛微笑，仿彿通曉世間一切的賢者，散發出韓國歷史劇代表性演員的光環。



據悉此番合作是《衣袖紅鑲邊》導演鄭知仁促成，李順才看到最後一集的劇本後認為該角色很有意義，所以欣然決定出演。 目前只知道該角色會與俊昊有對手戲，此外尚未公開更多資訊。



《衣袖紅鑲邊》將在2022年1月1日（週六）晚連續播出第16和17集大結局。 第16集預告片中，李祘說：「我再也不會讓妳被搶走。 我們終於成為家人了。 」隨後兩人卻穿上喪服，德任：「珍重的人們陸續離開我們身邊。 到了春天，又會有鮮花盛開吧？ 」最後德任問李祘為何選擇自己，李祘說：「因為任何人都不可能成為妳。 」



其實在歷史上德任雖然成為後宮並生下文孝世子，但世子5歲就夭折，之後王室寄希望在再次懷孕的宜嬪身上，但宜嬪也在同年去世。 雖然不知道《衣袖紅鑲邊》會在多大程度上貼近真實歷史，但俊昊說他和李世榮看到最後一集劇本後都爆哭，跪求編劇給大家一個不那麼心碎的結局啊！



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