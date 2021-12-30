「2021世界百大最帅脸孔」BTS金泰亨再次名列前茅！黄金忙内柾国也紧跟在后，冠军人称地表最帅和尚

这次男生的排行中，一共有２３位韩星上榜，大家来看看到底有谁进入百大排行吧～！ PS：第一名是真的蛮帅的

美国电影网站「TC Candler」公布了2021年「世界百大最帅脸孔」的排行榜，在2017年拿过冠军的 BTS 防弹少年团成员 Ｖ（金泰亨），依旧拥有超高人气登上No.3，同团黄金忙内 Jungkook（田柾国）也高居No.5（曾在2019夺冠）。



今年拿下「世最帅脸孔No.1」的男子，是缅甸男模兼演员Paing Takhon，曾短暂出家过，而他穿著袈裟的照片则在网上疯传，被网友封为「地表最帅和尚」；No.2是电影「Thor雷神索尔」的克里斯・汉斯沃（Chris Hemsworth）。



如果你好奇有哪２１位韩国女星进入「世最美」的排行，可按右侧新闻观看内容：「2021世界百大最美脸孔」排行出炉！LISA夺冠&子瑜退居No.7，一共21位韩星你的最爱上榜没～



跟小编一起登上百大「世最帅」的韩国男星吧！PS：只要曾经从韩国出道的偶像明星，小编都有放进文章之中喔！



3．V（BTS）



5．Jungkook（BTS）



12．铉辰（Stray Kids）



14．Jimin（BTS）



18．NI-KI（ENHYPEN）



21．元虎（MONSTA X出身）



24．方灿（Stray Kids）



26．泰容（NCT）



32．LAY（EXO）



35．JIN（BTS）



36．THE 8（Seventeen）



41．车银优（ASTRO）



43．珉奎（Seventeen）



48．KAI（EXO）



50．JAKE（ENHYPEN）



54．BamBam（GOT7）



61．Jackson（GOT7）



65．JAY（ENHYPEN）



72．泰民（SHINee）



80．秀彬（TXT）



89．白虎（NU'EST）



91．Mark（NCT）



93．Lucas（NCT）



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