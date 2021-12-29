【年末總結】2021年收視率TOP 20電視劇出爐！SBS七部劇入榜，位列電視台榜首

這20部電視劇中，大家看了多少部呢？

Nielsen Korea收視率調查機構以2021.1.1~2021.12.26期間的首都圈收視率為範圍分析，2021年韓劇「平均收視率」和「20~49歲收視率」排名榜公佈，該榜單只統計迷你連續劇，短劇、周末劇、日日劇排除在外。



電視台排名依次是SBS （11.6%）> tvN（6.1%）> MBC（5.8%）> KBS2（5.2%）> JTBC（3.5%）。SBS今年以11.6%的平均收視率，繼2020年後連續兩年排名第一。並且2021年電視劇收視率TOP 20榜中，SBS有7部、tvN有6部、KBS有4部、MBC有2部、OCN有1部。



首先是SBS《Penthouse（頂樓）》三季包攬前三！接著依次是tvN《哲仁王后》14.5%第四，SBS《One the Woman》14.3%第五，tvN《機智醫生生活2》13.6%第六，SBS《模範的士》13.6%第七，tvN《黑道律師文森佐》11.4%第八，tvN《 海岸村恰恰恰》10.0%第九，MBC《衣袖紅鑲邊》9.9%第十。



OCN《驚奇的傳聞（驅魔麵館）》9.1%第十一，tvN 《智異山》9.1%第十二，tvN《MINE》9.0%第十三，MBC《黑色太陽》8.7%第十四，SBS《紅天機》8.7%第十五，KBS2《 暗行御史：朝鮮秘密搜查團》8.5%第十六，KBS2《戀慕》7.5%第十七，SBS《現正分手中》7.3%第十八，KBS2《月升之江》6.9%第十九，KBS2《花開時想月》6.8%第二十。



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