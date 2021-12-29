《我家的熊孩子》「野心班長」金俊昊假借聖誕之名辦生日宴！收金鍾國恐怖大禮XD

原以為是溫馨的聚會，結果還是要玩遊戲被金鍾國虐打啊XD

《我家的熊孩子》前陣子經歷一番「幹部動盪」，野心勃勃的金俊昊為了篡李常敏的班長位置可是用盡手段，最終也如意了。

最新一集EP.273，雖然莫名其妙多了空降幹部「總務」金鍾旼，但新班長金俊昊確實讓「熊孩子團結大會」改頭換面──陳年布條終於更換了，吃的也不再只是PPL──但他卻是在假借聖誕聚會舉辦自己的生日宴會。



金俊昊事前要求會員們都要帶禮物來，但不是要拿來交換的，是送給自己的，還要求大家一起玩遊戲，指定輸的人要被體育部長金鍾國彈額頭。要知道，《熊孩子》可是有不少人嘗過金鍾國的可怕力量，那種痛楚恐怕一輩子忘懷不了。



金俊昊47歲生日，蛋糕耗費時間插了47根蠟燭原來是在鋪陳遊戲。金俊昊吹完蠟燭後要求大家輪流一人抽一根，抽到長的蠟燭就要被金鍾國彈額頭。抽著抽著……副班長李常敏想換一根抽，馬上被金鍾旼眼尖抓到，而那根就是長蠟燭！



然而，金鍾國卻對金俊昊說：「身為生日壽星，哥要當黑騎士挨打啊！」被打過的金俊昊當然拚命拒絕，甚至無力的想「反射」回去，不過最後仍然答應了，毅然決然赴死：「我來當黑騎士吧！」



金鍾國的恐怖彈額頭就成了金俊昊生日大禮，模樣讓人看了又痛又搞笑。他悽苦的喊：「真的好痛啊…」



▼節目片段



下集預告，金俊昊等人還要和金鍾國PK大拇腳指力量，金鍾國完全面不改色！而過去也是《熊孩子》媽媽固定成員的Tony媽媽回歸了，她看不下去直呼：「都幾歲了還那樣？」



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