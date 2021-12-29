【年末总结】2021年收视率TOP 20电视剧出炉！SBS七部剧入榜，位列电视台榜首

这20部电视剧中，大家看了多少部呢？

Nielsen Korea收视率调查机构以2021.1.1~2021.12.26期间的首都圈收视率为范围分析，2021年韩剧「平均收视率」和「20~49岁收视率」排名榜公布，该榜单只统计迷你连续剧，短剧、周末剧、日日剧排除在外。



电视台排名依次是SBS （11.6%）> tvN（6.1%）> MBC（5.8%）> KBS2（5.2%）> JTBC（3.5%）。SBS今年以11.6%的平均收视率，继2020年后连续两年排名第一。并且2021年电视剧收视率TOP 20榜中，SBS有7部、tvN有6部、KBS有4部、MBC有2部、OCN有1部。



首先是SBS《Penthouse（顶楼）》三季包揽前三！接著依次是tvN《哲仁王后》14.5%第四，SBS《One the Woman》14.3%第五，tvN《机智医生生活2》13.6%第六，SBS《模范的士》13.6%第七，tvN《黑道律师文森佐》11.4%第八，tvN《 海岸村恰恰恰》10.0%第九，MBC《衣袖红镶边》9.9%第十。



OCN《惊奇的传闻（驱魔面馆）》9.1%第十一，tvN 《智异山》9.1%第十二，tvN《MINE》9.0%第十三，MBC《黑色太阳》8.7%第十四，SBS《红天机》8.7%第十五，KBS2《 暗行御史：朝鲜秘密搜查团》8.5%第十六，KBS2《恋慕》7.5%第十七，SBS《现正分手中》7.3%第十八，KBS2《月升之江》6.9%第十九，KBS2《花开时想月》6.8%第二十。



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