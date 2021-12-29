【劇雷】《那年，我們的夏天》官方CP名公開！崔雄&延秀雙雙逃跑逼志雄出大招，日落山丘終於出現預告片裡絕美一幕！（EP.7-8）

《那年，我們的夏天》第8集收視率4.3%再創新高，不愧是崔宇植說最精彩的一集！最後一段導演實在太會了！！

以下內容包含《那年，我們的夏天》第7、8集關鍵劇情！



EP.7：有本事就來抓我

崔雄和延秀在前一晚的真情告白後不知該如何面對對方，不約而同選擇了逃跑，卻和讀書時那次逃跑一樣在圖書館偶遇。 延秀嘴硬地表示自己沒事，讓崔雄感到自己又一次被她推遠。



NJ召集惡評者們一起做善事，原本以為脫離網路見到真人就不會那麼可怕，然而這些人直到最後都沒有悔改之意。 NJ被徹底激怒，決定起訴所有惡評者。 經過辛苦的一天後，NJ約崔雄出來聊天並表示自己喜歡他，恰巧被延秀看到。





志雄團隊加入了新的企劃作家，在作家建議下把崔雄和延秀「騙」到偏遠的山裡進行封閉式觀察拍攝。

EP.8：日落之前

崔雄出國研修的前一天被延秀拖去旅行，不安地以為這是分手旅行。 延秀告訴他不會分手，只要他出現在面前就會和好，她會抓住他的手絕對不放開，並坦言自己愛上了他。



紀錄片的拍攝在山裡分頭進行：彩蘭跟拍崔雄，志雄和延秀去村裡騎單車、被村民誤認為是男女朋友，讓崔雄頗為吃醋。 晚上大家一起吃飯時崔雄父母打來視訊電話，不料NJ也出現在父母旁邊，讓延秀露出失落的神色。



延秀和彩蘭來到日落很美的山丘準備拍紀錄片的最後一幕，彩蘭下山更換電池時延秀在原地等待，這時突然下起了雨。 崔雄撐著傘走來，當延秀問他要走還是留時，崔雄一把將她拉入懷中擁吻！



此外，今天SBS公開了崔雄和延秀的CP名稱「雄延秀（웅연수）」，讀起來感覺好可愛！



宇植還發IG說：「原來你們在這裡騎腳踏車約會的？ 」金聖喆回復：「不是約會是拍攝。 」SBS回復：「小雄在嫉妒呢！」一個比一個投入劇情XDD



網友評論：「延秀居然說悄悄話，好會哦！」、「彩蘭要丟出直球了！」、「導演之前都是在蓄力，今天終於四幕吻戲大放送」、「最後一幕的山丘讓我今年圓滿了」、「好喜歡那個按眉間跟抓手手喔」、「這是一個全世界都知道我還喜歡你，只有你不知道的故事 」、「國延秀這女人太可怕，雄啊你這輩子就這樣吧！」

【下集預告】

回到首爾後崔雄遲遲沒有再聯繫延秀，讓她十分心亂，害怕他的行為只是一時失誤。 彩蘭也正面詢問志雄是不是喜歡延秀。 延秀想搞清楚崔雄的想法，來到他家問：「我可以在這裡過夜嗎？ 我想從你那裡聽到一些話。 」最後一幕定格在兩人無限靠近的畫面，這讓人要如何等到下周更新啊~~



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