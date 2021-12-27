《衣袖紅鑲邊》洪德老姜勛：「設定為古代美男子讓我壓力很大，只好努力減重6公斤＋每天練習怎麼微笑」

即將在下週送上完結篇的《衣袖紅鑲邊》，除了男女主角的戀情非常吸引觀眾們的目光之外，本次劇中的男二洪德老，也啟用了新人演員姜勛，他曾在《新入史官丘海昤》以及《你是我的春天》中都有演出，不過本次戲份較重也讓大家注意到充滿野心的角色洪德老。

日前姜勛曾在韓媒Sports Chosun的線上訪談中提到自己出演《衣袖紅鑲邊》的感想，表示能夠參與這麼好的作品，感到相當榮幸。在知道自己選角試鏡合格之後，他也做了很多功課，與導演也曾經多次討論，而作品播出至今得到許多觀眾們的熱烈反應，他也相當感動，非常感謝大家的支持。他也透露其實演員們都很喜愛這次的劇本，也覺得這部作品應該會有很不錯的迴響，自己本身其實也帶有這樣的期待，自己在演出洪德老的時候其實滿煩惱的，能夠受到觀眾們的關注，相當榮幸。

姜勛也提到，連父母親都喜歡他的演出，讓他最為開心，很久不見的親戚們也都來聯繫了。他也會看網友們的留言，有許多關於這部作品的稱讚，雖然他知道自己演出的是充滿野心的角色，評論留言應該都是討厭他居多，但也看到了稱讚他演技不錯的留言，也覺得很開心。不過他也透露至今還是無法完全理解劇中洪德老這角色的內心想法。



雖然說從事演員這份工作也同樣有著野心，姜勛說從沒想過是德老那種方式的野心。所以在讀劇本的時候常覺得「德老怎麼有這樣的想法」，後來去請教了導演還有「李祘哥哥」終於能了解了一點，才能夠演繹出來。而且洪德老在這部電視劇開始時就被設定為宮女們為之瘋狂的美男形象，姜勛對於這點也覺得滿有壓力的，頻頻表示自己真的不是美男類型，所以他只好透過減肥了六公斤，還有每天練習微笑來看看自己能不能更加迷人。



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