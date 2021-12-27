【分集劇情】《衣袖紅鑲邊》收視14.3%刷新自身最高紀錄！李祘抱著德任：「我很想念妳」（EP.14-15）

MBC金土劇25日《衣袖紅鑲邊》連續播出兩集，全國收視率第14集為13.0%，第15集為14.3%，再次刷新自身最高收視。

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【第14集】

李祘（李俊昊 飾）因爲政治壓力，把德老（姜勛 飾）的妹妹元嬪（朴緒耿 飾）送進後宮，後來發生因無法適應宮廷生活而患上憂鬱症的小元嬪突然死亡的事情。德老沒有辦法接受這種狀況，主張元嬪是被殺，試圖將中殿推向嫌疑人。在此過程中，宮女們開始失蹤，德任（李世榮 飾）的同伴景熙（河律莉 飾）也下落不明。德任在不知所措的時候，也哭著懇求李祘調查宮女們的失蹤事件。



等不及的德任和福燕（李敏芝 飾）、英姬（李恩泉 飾）一起親自尋找景熙。德任認為德老是李祘最親近的人，因此他可能會庇護德老，因此試圖向大妃（張熙軫 飾），結果被李祘發現。事實上，李祘已經知道事件真相，在驅逐德老的打算下，正在尋找最佳時機。



李祘對不等待自己，試圖拉攏大妃的德任感到憤怒，德任對把同伴的生命用於政治上的李祘憤怒不已。德任：「奴婢從來沒有愛慕過殿下，也未以男性的眼光看待殿下，日後也...絕對不會如此。」受傷的李祘吻了德任，最終推開她並命令她出宮。



【第15集】

德任出宮，德老放下官職離開宮後過了1年，李祘才下定決心忘記德任，把和嬪（李瑞 飾）納為後宮。 但是惠慶宮（姜末今 飾演）把德任叫回宮中，德任作爲和嬪處所的宮女與李祘相遇，李祘的決心也隨之化爲泡影。



在這種情況下，傳來了德老死亡的消息，接到德老最後一封信的李祘才得知小時候撕掉禁書救了自己的不是德老。爲了確認幫助自己是不是德任，去了和嬪的住處，看到德任被和嬪欺負的樣子非常憤怒。惠慶宮也對李祘說：「您要就此放棄她嗎？她是您能夠幸福的唯一道路，主上～請務必要幸福。」



尾聲，李祘再次吐露真心，但是看到德任沒有回答的樣子，已經死心塌地靜靜地轉身。瞬間，德任終於聽從自己的心，抓住李祘的衣袖，他也轉過身抱著德任告白：「我很想念妳，德任啊！」兩人的愛情會有什麼結局，令人好奇 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



節目播出後，讓不少網友也表示：「今天是3個小時的演技派對，因爲過度投入，眼淚嘩嘩地流下來」、「要怎麼等到下周呢」、「不愧是king衣袖」、「這一抱真的等好久」、「最後真的好感動」、「十幾年來第一次看到讓人如此焦急的故事」等等。而《衣袖紅鑲邊》大結局將在1月1日連播兩集。

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