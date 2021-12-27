《衣袖红镶边》洪德老姜勋：「设定为古代美男子让我压力很大，只好努力减重6公斤＋每天练习怎么微笑」

即将在下周送上完结篇的《衣袖红镶边》，除了男女主角的恋情非常吸引观众们的目光之外，本次剧中的男二洪德老，也启用了新人演员姜勋，他曾在《新入史官丘海昤》以及《你是我的春天》中都有演出，不过本次戏份较重也让大家注意到充满野心的角色洪德老。

日前姜勋曾在韩媒Sports Chosun的线上访谈中提到自己出演《衣袖红镶边》的感想，表示能够参与这么好的作品，感到相当荣幸。在知道自己选角试镜合格之后，他也做了很多功课，与导演也曾经多次讨论，而作品播出至今得到许多观众们的热烈反应，他也相当感动，非常感谢大家的支持。他也透露其实演员们都很喜爱这次的剧本，也觉得这部作品应该会有很不错的回响，自己本身其实也带有这样的期待，自己在演出洪德老的时候其实满烦恼的，能够受到观众们的关注，相当荣幸。

姜勋也提到，连父母亲都喜欢他的演出，让他最为开心，很久不见的亲戚们也都来联系了。他也会看网友们的留言，有许多关於这部作品的称赞，虽然他知道自己演出的是充满野心的角色，评论留言应该都是讨厌他居多，但也看到了称赞他演技不错的留言，也觉得很开心。不过他也透露至今还是无法完全理解剧中洪德老这角色的内心想法。



虽然说从事演员这份工作也同样有著野心，姜勋说从没想过是德老那种方式的野心。所以在读剧本的时候常觉得「德老怎么有这样的想法」，后来去请教了导演还有「李祘哥哥」终於能了解了一点，才能够演绎出来。而且洪德老在这部电视剧开始时就被设定为宫女们为之疯狂的美男形象，姜勋对於这点也觉得满有压力的，频频表示自己真的不是美男类型，所以他只好透过减肥了六公斤，还有每天练习微笑来看看自己能不能更加迷人。



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