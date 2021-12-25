李柱昇出道13年...驚悚演技因為太好了，都快變成「神經病專業戶」！

有人是「媽媽專業戶」、有人是「貴公子專業戶」、有人是「岳父專業戶」，然而這位演員相當慘，被稱為「神經病專業戶」。

說的就是男演員李柱昇，出道13年以來出演的大部份角色要麼是變態殺人犯、要麼就是神經病，又因為演技不錯，導致觀眾們看到他就覺得毛骨悚然。一般來說，影視劇中的變態殺人犯都會有一種獨特的壓抑氣場，讓人無法直視。但有些導演卻喜歡挑選一些形象與角色反差較大的演員來演，他看上去人畜無害，一臉單純，但實際上是個殘忍的變態殺人狂魔，導演希望通過這種反差來塑造形象，給觀眾留下深刻印象，李柱昇就屬於後一種。



其實李柱昇從出道開始就一直被讚是童顏，對比剛出道時期和現在的照片，顏值幾乎沒有變化。2008年，李柱昇通過獨立電影《清溪川的狗》出道，2009年又主演了獨立影片《葬禮的成員》，以蒼白的臉龐和可圈可點的演技吸引了廣大觀眾，被讚為「韓國版柳樂優彌」。



之後的幾年裡李柱昇多飾演少年或者社會新人角色，直到2014年他參演了電影《彷徨之刃》，飾演了強姦殺人犯，以陰冷的眼神和細膩的演技震撼了觀眾，為自己的戲路打開了全新的局面。2015年播出的《一起吃飯吧2》中，李柱昇再次以詭異青年形象亮相，一度被懷疑是跟蹤狂殺人魔，在劇中是驚悚擔當。也許是李柱昇變態殺人犯的形象過於深入人心，連導演們也覺得他太適合此類角色了，之後大紅的幾部經典韓劇《Voice》、《監獄醫生》裡都是差不多的戲路。在《Voice》中他是十分搶鏡的殺人魔「黃京日」，換到《監獄醫生》裡他則是殘暴、控制不住情緒的反社會人格富二代。



最近剛剛完結的《Happiness》中，李柱昇飾演了居家清潔隊員安德魯，又是一個肆意殺害公寓居民的連環殺人犯，更是男女主人公的強敵之一。



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