【K社韓文小百科】一直在說《雪降花》劇情歪曲歷史，哪麼到底歪曲的是什麼呢～

《雪降花》從開拍到播出都沒能逃過被詬病「歪曲歷史」，那麼這部劇到底如何「歪曲歷史」了呢？

《雪降花》是一部以民主化運動和間諜為題材的作品，在開拍初期就已經因歪曲歷史而備受爭議，當初被曝光的電視劇概被民眾們認為貶低了韓國的民主主義，還把獨裁政權正當合理化，數十萬人向青瓦台請願停止拍攝，最後青瓦台回復「內容並沒有問題」，該劇也得以正常拍攝。 哪知首播之後「歪曲歷史」的爭議聲再次嚮起來，聲勢蓋過了前一次，就連不少廣告贊助商都發文道歉不該贊助道具，請求停播的青瓦台請願人數已經超過了20萬。

間諜男主「守護」

丁海寅扮演的男主角「守護」表面上是一名大學生，但實際上是朝鮮派來的間諜，女主角就是因為他看上去像大學生才救了他。實際上那個年代有很多參與民主運動的學生因為間諜而被抓，還遭受到了殘酷的拷打。現在還有不少當年參與運動的學生倖存者，如果他們看到自己被刻畫成朝鮮間諜會是怎樣一種心情呢？而男主角被追逐時候使用的背景音樂是《蒼松》，這首歌是民主運動的代表歌曲，對韓國人有著不同的意義，用在間諜男主身上，很難不讓人懷疑劇組的意圖。



貶低民主運動人士

Jisoo扮演的角色原本叫「殷榮初」，是民族運動中實際存在的人物，也是核心人物。因被指貶低實存人物，劇組後期將女主的名字改為「殷英路」。有網友指出男女主的名字都讓人聯想到曾經參與民主運動的人士，而這些人並非間諜。當年很多學生因為間諜被抓被虐打被拷問致死，《雪滴花》竟然將男主設定為偽裝成民主運動人士的間諜，這根本就是是在侮辱前輩和先烈。



美化新軍部和安企部

劇中安企部1組組長李江武的設定不合理，被設定為「國家安全企劃部的熱血要員」。 實則「安企部」在韓國的歷史中是個臭名昭著的部門，是讓全韓國人民不願提及的詞彙，它的前身是獨裁者朴正熙建立的南山中央情報部，後來為了「革新」換上了「國家安全企劃部」的新名字，其實就是一個特務機關，他們策劃了上百起陰謀擁護獨裁政權，鎮壓民主運動，顛倒是非，權利凌駕於一切之上，是民眾們口中的魔窟。《雪降花》裡卻把安企部的特務刻畫成了為了國家安全而奔波的要員，讓觀眾們完全無法接受。



《雪降花》不僅在韓國國內播出，還通過OTT平臺向全球輸出，廣大韓國民眾認為這樣歪曲歷史，污衊民主運動，美化特務機關的電視劇會妨礙廣大國外觀眾了解到真實的韓國歷史，隨著韓流文化影響力的增大，影視劇圈有責任淨化作品。另一方面，JTBC也發佈官方聲明稱電視劇不會停播，甚至本週連續播出3-5集，請觀眾能夠繼續收看，等劇情展開後，就會解開誤會了。

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