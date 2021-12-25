2021年KPOP「聖誕頌」新歌合集！總有一首讓你單曲循環~

聖誕節怎麼少得了聖誕歌，今年韓國樂壇依舊發表了許多聖誕&冬季主題歌！大家每年必聽的KPOP聖誕歌有哪些？

▼11月29日 Stray Kids《Christmas EveL》，成員們化身聖誕惡童，歌名延續SKZ的創詞法，Eve加L有Evil之意。



▼12月1日 以柳喜烈為代表歌手的Antenna家族《下個冬季也在這裏相見吧（Hello Antenna， Hello Christmas）》。



▼12月5日 以Monday Kiz為代表歌手的Everglow廠牌《我們童話般的聖誕（Our Christmas fairytale）》。



▼12月6日 Davichi《Everyday Christmas》，出道13年來的首支聖誕歌，7日登上音源網站第一。



▼12月6日 THE BOYZ《Candles》，在17日的KBS歌謠大祝祭有舞台表演。



▼12月6日 李茂珍Feat.Heize《When it snows》，兩位音源強者強強聯手的冬季主題歌。



▼12月10日 金泰希等所屬Story J Company 和Raina等所屬Aer Music的20名藝人《Merry Merry Christmas Day》。



▼12月11日 THE L1VE LABEL旗下歌手Ailee & 輝人《Solo Christmas》，雖然表達離別傷感，也是安慰的治癒歌。



▼12月13日 Double H旗下歌手SG Wannabe金容俊 & INFINITE金聖圭《When it snows》。



▼12月14日 尹鍾信公司MYSTIC STORY新女團Billie《snowy night》。



▼12月17日 LABOUM《White Love》，和《SMTM 9》歌手Layone合作。



▼12月18日 RBW新女團PURPLE KISS《My My》。



▼12月21日 RBW兄弟團ONEUS X ONEWE《STAY》。



▼12月22日 孝琳《A-Ha》，MV展現穿著清涼地享受LA聖誕派對的場面。



▼12月22日 TXT《Sweet Dreams》，成員們參與作詞作曲。



▼12月24日 以g.o.d孫昊永為代表歌手的Beat Interactive家族《Christmas Time》。



▼12月24日 防彈少年團V為《那年，我們的夏天》演唱的OST《Christmas Tree》。



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