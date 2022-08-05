演反派原來這麼慘ㅠㅠ「惡人專業戶」李柱昇：曾經被甩100多個耳光，下巴曾脫臼，五花肉咬不動！

「反派專業戶」李柱昇坦白扮演反派角色真的很辛苦。

提起「李柱昇」這個名字，你可能不知道他是誰，但提到電視劇《Voice》與《監獄醫生》裡的反社會人格「黃京日」和「金碩勛」，以及《Happiness》裡令人頭痛的連續殺人魔安德魯，你的眼前一定會浮現出一張陰森恐怖的臉，對！他就是被「反派專業戶」、「瘋人專業戶 」李柱昇。日前他做客了MBC《Radio Star》，坦露了出道多年來多數演反派的心酸。



李柱昇爆料自己出道15年來大部份角色都是反派：「在獨立電影裡演的也是神秘人物或者殺人犯。 曾經拍過一次被拷問的戲份，以前拍獨立電影時基本上都沒有武術導演，對方問我可不可以打耳光，我說可以。冬天被按進冰水裡，還要被綁著挨20個耳光。但NG次數太多，我被打了100次以上，整個身體都凍住了，我就說要去趟衛生間，躲在衛生間裡爆哭。之後重新返回片場，又挨了20下，下巴都脫臼了。如果吃脆骨的話下巴就會脫臼，連五花肉都咬不動。」一席話聽得整個攝影棚都安靜了下來，眾人紛紛歎息表示心疼。



李柱昇還提到了拍攝《Voice》時的故事，表示：「有被燒死的場景，所以要化特效妝，抹了好幾個小時的蠟，動一下就會牽扯到汗毛，真的超級疼。我就這樣坐車去了片場，工作人員看到驚呆了，照鏡子才發現蠟化了，整個人像融化的雪人，很噁心。」



接著李柱昇又講起了電影《彷徨之刃》（台譯：《私刑制裁》）的故事，他在影片中扮演綁架女學生、並殘忍殺害她的高中生：「鄭在詠前輩一直都是投入式演技，我是殺死他女兒的兇手，他在化妝間看到我眼神都兇巴巴的，我問候他，他卻直接讓我出去。拍攝的時候也讓我不要出現在他面前，我內心既覺得他很帥又很怕他，想要逃走。」



或許是李柱昇的演技過於精湛，導致不少觀眾都分不清他和劇中的人設，他自爆此前出街時被行人認出，有人直接爆粗口，甚至用腳踢他，讓他哭笑不得。

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