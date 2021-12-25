李柱升出道13年...惊悚演技因为太好了，都快变成「神经病专业户」！

有人是「妈妈专业户」、有人是「贵公子专业户」、有人是「岳父专业户」，然而这位演员相当惨，被称为「神经病专业户」。

说的就是男演员李柱升，出道13年以来出演的大部份角色要么是变态杀人犯、要么就是神经病，又因为演技不错，导致观众们看到他就觉得毛骨悚然。一般来说，影视剧中的变态杀人犯都会有一种独特的压抑气场，让人无法直视。但有些导演却喜欢挑选一些形象与角色反差较大的演员来演，他看上去人畜无害，一脸单纯，但实际上是个残忍的变态杀人狂魔，导演希望通过这种反差来塑造形象，给观众留下深刻印象，李柱升就属於后一种。



其实李柱升从出道开始就一直被赞是童颜，对比刚出道时期和现在的照片，颜值几乎没有变化。2008年，李柱升通过独立电影《清溪川的狗》出道，2009年又主演了独立影片《葬礼的成员》，以苍白的脸庞和可圈可点的演技吸引了广大观众，被赞为「韩国版柳乐优弥」。



之后的几年里李柱升多饰演少年或者社会新人角色，直到2014年他参演了电影《彷徨之刃》，饰演了强奸杀人犯，以阴冷的眼神和细腻的演技震撼了观众，为自己的戏路打开了全新的局面。2015年播出的《一起吃饭吧2》中，李柱升再次以诡异青年形象亮相，一度被怀疑是跟踪狂杀人魔，在剧中是惊悚担当。也许是李柱升变态杀人犯的形象过於深入人心，连导演们也觉得他太适合此类角色了，之后大红的几部经典韩剧《Voice》、《监狱医生》里都是差不多的戏路。在《Voice》中他是十分抢镜的杀人魔「黄京日」，换到《监狱医生》里他则是残暴、控制不住情绪的反社会人格富二代。



最近刚刚完结的《Happiness》中，李柱升饰演了居家清洁队员安德鲁，又是一个肆意杀害公寓居民的连环杀人犯，更是男女主人公的强敌之一。



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