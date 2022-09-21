《Happiness》的「伊春CP」又有售後！韓孝周＆朴炯植在精品活動相遇，兩人同框畫面太好看！

驚悚劇《Happiness》由韓孝周、朴炯植主演，講述在大城市中，人類聚居的高層公寓，因新型傳染病被封鎖，產生分裂和恐懼，爲生存展開激烈鬥爭和心理戰的故事。

劇中，韓孝周飾演警察特種部隊戰術要員「尹新春」，朴炯植飾演「鄭伊賢」，原本是棒球先發投手，因膝蓋受傷放棄職業球員生涯。從高中時就暗戀著尹新春；和尹新春是高中同學。



而「伊春CP」又有售後啦！20日，韓孝周、朴炯植都出席 CHANEL 濟州島的活動，兩人在後台相遇還聊著天，朴炯植：「怎麼這麼帥啊？」韓孝周：「完全是我喜歡的風格。」朴炯植還問：「努那？你都逛完了嗎？」韓孝周：「恩～我都逛完了！」好期待《Happiness》會有第二季啊 ㅠㅠㅠㅠ

此外，在當天的活動中，韓孝周也和金裕貞相遇！在2010年播出的《同伊》中，當時才11歲的金裕貞飾演韓孝周所飾演「千同伊」的幼年時期；在即將上映的電影《二十世紀少女》中，韓孝周則飾演金裕貞所飾演「寶拉」的成人版，兩人可以說是非常有緣呢！

ㅅ발 김유정 한효주 투샷이다 pic.twitter.com/TqwLDtrx3p — 데이 (@ljsday) September 20, 2022

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