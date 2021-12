BTS防彈少年團V不愧是「IG小王子」，2700萬粉絲成韓國男明星中第一人！

韓國男明星中誰是IG粉絲最多的人呢?

截止至12月23日上午,防彈少年團成員V的IG粉絲數已經達到2736萬,是韓國男星中IG粉絲最多的人,而這個數位還在持續增加中,比原先的第一名李敏鎬還多出9萬人。 V和其他6名防彈少年團成員於日前才剛剛全部開通個人IG,因為是出道8年才有的個人IG,引爆全球ARMY的關注,43分鐘關注人數就突破100萬,4小時47分中直接衝破1000萬,猛烈的增長趨勢震驚眾人,順便還打破了「最短時間IG粉絲數破100萬」、「 最短時間IG粉絲數破1000萬」這兩項吉尼斯世界紀錄。



nothing to see here, just V breaking records for the fastest time to hit one million AND ten million followers on Instagram @BTS_twt @bts_bighit