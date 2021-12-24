BTS防彈少年團V不愧是「IG小王子」，2700萬粉絲成韓國男明星中第一人！

韓國男明星中誰是IG粉絲最多的人呢？

截止至12月23日上午，防彈少年團成員V的IG粉絲數已經達到2736萬，是韓國男星中IG粉絲最多的人，而這個數位還在持續增加中，比原先的第一名李敏鎬還多出9萬人。 V和其他6名防彈少年團成員於日前才剛剛全部開通個人IG，因為是出道8年才有的個人IG，引爆全球ARMY的關注，43分鐘關注人數就突破100萬，4小時47分中直接衝破1000萬，猛烈的增長趨勢震驚眾人，順便還打破了「最短時間IG粉絲數破100萬」、「 最短時間IG粉絲數破1000萬」這兩項吉尼斯世界紀錄。



nothing to see here, just V breaking records for the fastest time to hit one million AND ten million followers on Instagram @BTS_twt @bts_bighit — Guinness World Records (@GWR) December 13, 2021

因為龐大的粉絲群，V隨便發帖都能獲得千萬以上的點讚，一組狗狗的照片點讚數多達1700萬，再次驗證了他的全球人氣，不愧是「IG小王子」。



此外，防彈少年團結束了美國演唱會之後返回韓國，並宣布進入休假期，7位成員將度過難得的休閑時光。返韓之後，成員們按照防疫規定居家隔離了一段時間，隔離解除後的第一時間，V就去見了「Wooga Family」好兄弟崔宇植，戴著口罩在鏡子前合影的兩人十分可愛。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞