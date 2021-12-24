BTS防弹少年团V不愧是「IG小王子」，2700万粉丝成韩国男明星中第一人！

韩国男明星中谁是IG粉丝最多的人呢？

截止至12月23日上午，防弹少年团成员V的IG粉丝数已经达到2736万，是韩国男星中IG粉丝最多的人，而这个数位还在持续增加中，比原先的第一名李敏镐还多出9万人。 V和其他6名防弹少年团成员於日前才刚刚全部开通个人IG，因为是出道8年才有的个人IG，引爆全球ARMY的关注，43分钟关注人数就突破100万，4小时47分中直接冲破1000万，猛烈的增长趋势震惊众人，顺便还打破了「最短时间IG粉丝数破100万」、「 最短时间IG粉丝数破1000万」这两项吉尼斯世界纪录。



nothing to see here, just V breaking records for the fastest time to hit one million AND ten million followers on Instagram @BTS_twt @bts_bighit — Guinness World Records (@GWR) December 13, 2021

因为庞大的粉丝群，V随便发帖都能获得千万以上的点赞，一组狗狗的照片点赞数多达1700万，再次验证了他的全球人气，不愧是「IG小王子」。



此外，防弹少年团结束了美国演唱会之后返回韩国，并宣布进入休假期，7位成员将度过难得的休闲时光。返韩之后，成员们按照防疫规定居家隔离了一段时间，隔离解除后的第一时间，V就去见了「Wooga Family」好兄弟崔宇植，戴著口罩在镜子前合影的两人十分可爱。



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