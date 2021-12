2021 MAMA舞台設計完全就是猛戳Wanna One粉絲的淚腺啊！藏著太多細節了

2021年MAMA舞台上,Wanna One的出場瞬間拉回了無數K-POP粉絲的回憶。

Wanna One,一支由「國民製作人」參與投票選出的愛豆男團,看著101名成員通過勁烈的競選逐一被淘汰,直到剩下最後最後11人組團出道,每一位都是迷妹迷弟們真情實感追過的光。 聚集了萬千寵愛的Wanna One一出道就被稱為怪物新人,因為是限定團隊,解散演唱會上痛哭的不僅是11位成員,還有廣大粉絲。

時隔2年要在MAMA頒獎禮上重新合體的Wanna One足以讓所有粉絲矚目,雖然MAMA舞台上少了一位成員,但依舊引爆熱議。 最近韓網就有粉絲扒出了成員出場順序背後的秘密,再次刺激了所有粉絲的淚腺。大熒幕上第一個浮現的就是姜丹尼爾,因為「姜」韓文是「ᄀ」開頭,所有人都以為是韓文字母順序。 然而浮現的第二個名字卻是尹智聖,既不是韓文字母順序,也不是官方隊形順序,甚至都不是《PRODUCE 101》的最後排名順序,而是解散演唱會成員們退場順序的逆排。



解散演唱會上Wanna One按照從兩邊開始,逐一離開的順序退場,當時的順序是賴冠霖、黃旼泫、邕聖祐、朴佑鎮、朴志訓、金在奐、李大輝、河成雲、裴珍映、尹智聖、姜丹尼爾。 當時舞台上只剩下姜丹尼爾一人面對粉絲痛哭不止的場景還歷歷在目,是無數粉絲無法忘卻的慘痛回憶。



而今年的MAMA頒獎禮上,大螢幕出現的名字順序則是姜丹尼爾、尹智聖、裴珍映、河成雲、李大輝、金在奐、朴志訓、朴佑鎮、邕聖祐、黃旼泫,並用磁帶倒帶的方式漫漫填補每個人的位置。



連整體鏡頭裡,攝影師都很貼心地留下了賴冠霖的位置。



那為何用磁帶呢? 因為那是Wanna One的標誌,同時解散屆常會最後一首歌《Beautiful Part 2》的前奏是磁帶倒帶的聲音。就連MAMA舞台上出現的磁帶顏色都是《春風》時期的藍灰色(AQUA GREY),每一個細節都在呼應WANNA ONE鼎盛時期。



